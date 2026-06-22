Kriminal ekipler çözdü, yolsuzluk belgelendi: Tutuklu eski İmar Müdürü Erkol'un ses kaydından CHP'ye giden müşterek rüşvet çıktı

Ayşegül Erkol (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve sosyal medyaya aittir.)

Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yakınları üzerine kurulduğu tespit edilen VEREV İnşaat, SERES Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında dönemin İmar Müdür Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen 1 saatlik ses kaydının büyük bir bölümü çözümlenememişti. Savcılık onayıyla Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Ses İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderilen ses kaydının tamamı deşifre edildi.