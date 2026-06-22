Kriminal ekipler çözdü, yolsuzluk belgelendi: Tutuklu eski İmar Müdürü Erkol'un ses kaydından CHP'ye giden müşterek rüşvet çıktı
CHP’li belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk ağının kirli çarkları, savcılık iddianamesine giren ses kaydıyla deşifre oldu! Bursa Nilüfer Belediyesi’ndeki milyarlık vurgun soruşturmasında tutuklanan eski İmar Müdürü Ayşegül Erkol'un kriminal ekiplerce çözülen ses kaydında; imar ruhsatları karşılığı toplanan rüşvet paralarının milyonlarca liralık büyük kısmının, seçim finansmanı olarak doğrudan CHP Genel Merkezi'ne ve il teşkilatına aktarıldığını itiraf ettiği ortaya çıktı.
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- Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianame hazırladı.
- Soruşturmada, rüşvet paralarının seçimlerde kullanılması için CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği iddia edildi.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında 862 sayfalık iddianame hazırlandı.
- Paravan şirketler üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edildi.
- Ses kaydında, rüşvet paralarının CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildiği itiraf edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Nilüfer Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şok ses kaydına yer verildi. Özel ekiplerce deşifre edilen 1 saatlik ses kaydına göre, toplanan rüşvet paralarının seçimlerde kullanılması için CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği ortaya çıktı.
YÜKLÜ MİKTARDA RÜŞVET
Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan ve 402 yıla kadar hapsi istenen Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yakınları üzerine kurulduğu tespit edilen VEREV İnşaat, SERES Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden yüklü miktarda rüşvet alışverişi yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında dönemin İmar Müdür Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen 1 saatlik ses kaydının büyük bir bölümü çözümlenememişti. Savcılık onayıyla Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Ses İnceleme Şube Müdürlüğüne gönderilen ses kaydının tamamı deşifre edildi.
PARALARIN 10 MİLYONU ARAÇLARLA GİTTİ
Nilüfer Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdürü olan Ayşegül Erkol'un, Mahmut isimli kişiyle yaptığı 1 saatlik görüşme kaydını, Proanaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024'e ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.
İddianamede yer alan ses kaydında Erkol'un, "Bakın Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediyespor'a gitti. Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar... Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim ya öleyim" dediği kaydedildi.
Bu arada Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında, Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
Haber: Muharrem Doğantez
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