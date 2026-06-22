CHP'yi bölecek parti için yeni isim! 26 Haziran'dan parçalama "Yürüyüş"ü başlıyor
CHP'de 26 Haziran'dan sonra dananın kuyruğu kopacak. Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işlemeye almayan Genel Merkez'i mahkemeye vermeye gerekirse de "kayyum" istemeye hazırlanıyor. Özel'in CHP eksenli tartışmaları ve yargı süreçlerini zemin olarak kullanıp yeni partiye geçiş sürecini başlatması bekleniyor. CHP'yi bölecek parti için EKİM, İstiklal ve Cumhuriyet'ten sonra "Yürüyüş" ismi gündeme geldi. ABP ile de görüşmeler sürüyor. Takvim.com.tr CHP içinden son kulisleri derledi.
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- CHP'yi bölecek parti için EKİM, İstiklal ve Cumhuriyet'ten sonra "Yürüyüş" ismi gündeme geldi
- Özgür Özel'in yeni parti hazırlıkları sürerken, Anadolu Birliği Partisi ile temas kurulduğu belirtildi.
- Özgür Özel ve ekibinin 26 Haziran'dan sonra olağanüstü kurultay için toplanan imzaları işlemeye almayan Genel Merkez'i mahkemeye vermesi ve "kayyum" istemesi bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak butlan sonrası mutlak bir ayrışmanın eşiğinde.
Mahkeme kararıyla yönetimi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, kapsamlı bir arınma ve disiplin süreci başlattı. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler, olağanüstü kurultay için imza toplasa da Genel Merkez "tedbir" kararını işaret edip bu çağrılara kapıyı kapattı.
TOPLANAN İMZALARDA ŞAİBE İZİ
Takvim.com.tr'ye konuşan Genel Merkez kurmayları "İmza aldıkları delegeler arasında mutlak butlanla sonuçlanan 38. Kurultayın delegeleri de var. Bu isimlerin imza yetkileri yok, attıkları imzalar da yok hükmünde. Delegeliği sahih olmayan birinden imza alınamaz" değerlendirmesini yaptı.
Bu noktada Özgür Özel, kesif bir yol ayrımında.
Yeni parti hazırlıkları aralıksız bir şekilde sürerken olağanüstü kurultay başvurusu ve yargı süreçlerinin sonuçlanması beklenecek.
DANANIN KUYRUĞU 26 HAZİRAN'DAN SONRA KOPACAK
17 Haziran'da Genel Merkez'e teslim edilen imzaların 26 Haziran'a kadar işleme alınmaması durumunda sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılacak. Gerekirse "Çağrı Heyeti" istenecek.
"KILIÇDAROĞLU GİTSİN KAYYUM GELSİN" TALEBİ
CHP'nin ağır toplarından olan ve Özgür Özel'in bu süreçteki akıl hocalarından biri olarak bilinen Önder Sav da bu yönde beyanlarda bulundu. Sav, "İmzaların verilmesinden sonra mevcut yönetimin, 'Tedbir var., o yüzden uygulayamayız' demesi halinde gidilecek yol açıktır. Bir sulh hukuk mahkemesine kayyum tayinini istemek veya geçici kurul tayinini istemektir." dedi.
CHP'Yİ BÖLECEK PARTİ İÇİN YENİ İSİM
Tartışmalar sürerken Özgür Özel'in yeni partisi için EKİM, İstiklal ve Cumhuriyet'ten sonra yeni bir isim gündeme geldi. CHP'de "bir bölen" vakasına imza atacak parti için "Yürüyüş" ismi zikrediliyor.
Sözcü Gazetesi, Özgür Özel'in Genel Merkez'den ayrılıp Anıtkabir'e yağmur altında yürüdüğü kare ile bu gelişmeyi manşetine taşıdı.
YEDEĞE ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ
Özgür Özel'e yakın çevrelerde sadece sıfırdan kurulacak yeni bir parti değil, seçime girme yeterliliği bulunan mevcut partiler üzerinden yürünebilecek senaryoların da değerlendirildiği belirtiliyor. Özgür Özel, "Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var" sözleriyle mutlak kopuşun sinyalini verdi.
Bu kapsamda DSP ve Genç Parti'den sonra Anadolu Birliği Partisi ile temas kuruldu. 2020'de kurulan partinin mevcuttaki genel başkanı Bedri Yalçın "Özgür Özel'le görüşmelerimiz sürüyor. Artık protokol imzalama aşamasındayız" itirafında bulundu. Parti 2 Ocak 2024 tarihli Yüksek Seçim Kurumu kararı ile 2024 Türkiye yerel seçimlerine katılma yeterliliği sağladı.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifasının perde arkası da netleşiyor.
Kılıçdaroğlu'nu gerekçe göstererek istifa ettiğini duyuran Tugay, bir süre bağımsız kaldıktan sonra CHP'den ayrılanların kurmaya hazırlandığı yeni partiye geçecek.
ÖZEL VE TUGAY ARASINDA "DEDİN, DEMEDİM" KAVGASI
"Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" diyen Tugay, istifasından Özgür Özel'in haberdar olduğunu "Özgür Özel ile istifa etmeden önce konuştuk. 'Senin kararın' dedi. İstifanın ardından bir daha görüştük. 'Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor' dedi" sözleriyle iddia etti.
Özel ise Cemil Tugay'ı "İstifasına rızam yoktu. "Bunlar bunu hak ediyor" demedim" diyerek yalanladı.
Cemil Tugay'ın istifa sonrası profilinde İmamoğlu görselini kaldırması da dikkat çekti.