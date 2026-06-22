Milli Takım’da Dünya Kupası hezimetinin perde arkası

Milli takımda klasik bir santrfor eksikliği hissedildi ve Kerem Aktürkoğlu 9 numarada etkisiz kaldı.

Milli takımda mentor eksikliği hissedildi ve bu durum Avustralya maçından sonra çöküşe neden oldu.

Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve diğer bazı oyuncular ABD kampına katılsa da fiziksel olarak tam hazır değildi.

Dünya Kupası öncesi hedef en tepeye kondu ve büyük baskı oluştu. Yıldızlar fiziksel olarak hazır değildi. 9 numaramız yoktu... Oyuncular arasında Montella'nın forma adaletsizliği izlenimi oluştu. Ayrıca milli takımda gruplaşmanın olduğu iddia edildi.Avustralya ve Paraguay'a gol atamadan kaybettik. İşte hezimetin nedenleri...

Milli takımda mentor eksikliği hissedildi ve bu durum Avustralya maçından sonra çöküşe neden oldu.

Oyuncular arasında Montella'nın kadro adaletsizliği izlenimi oluştu. Birçok oyuncu formayı adil dağıtmadığını düşünüyor. Bu da sıkıntı oluşturdu.Milli Takım'da klasik bir santrfor eksikliği çok hissedildi. Kerem Aktürkoğlu 9 numarada çok etkisiz kaldı.