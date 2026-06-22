Milli Takım’da Dünya Kupası hezimetinin perde arkası
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası öncesinde hazırlık kapsamında karşılaştığı Avustralya ve Paraguay maçlarından gol atamadan mağlubiyetle ayrılması, ay-yıldızlı ekipte büyük bir krizin perdesini araladı. Turnuva öncesi konulan yüksek hedeflerin yarattığı zihinsel baskının yanı sıra; Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Kenan Yıldız gibi yıldız isimlerin fiziksel olarak kampa hazır gelmemesi, teknik direktör Vincenzo Montella’nın mentor desteğini reddetmesi, kadro seçimlerindeki adaletsizlik hissi, klasik bir 9 numaranın bulunmaması ve takım içindeki gruplaşma iddiaları bu ağır hezimetin temel nedenleri olarak öne çıktı.
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- Dünya Kupası öncesi hedeflerin yüksek tutulması oyuncular üzerinde büyük baskı oluşturdu.
- Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve diğer bazı oyuncular ABD kampına katılsa da fiziksel olarak tam hazır değildi.
- Milli takımda mentor eksikliği hissedildi ve bu durum Avustralya maçından sonra çöküşe neden oldu.
- Vincenzo Montella'nın forma adaletsizliği yaptığına dair oyuncular arasında bir izlenim oluştu.
- Milli takımda klasik bir santrfor eksikliği hissedildi ve Kerem Aktürkoğlu 9 numarada etkisiz kaldı.
Dünya Kupası öncesi hedef en tepeye kondu ve büyük baskı oluştu. Yıldızlar fiziksel olarak hazır değildi. 9 numaramız yoktu... Oyuncular arasında Montella'nın forma adaletsizliği izlenimi oluştu. Ayrıca milli takımda gruplaşmanın olduğu iddia edildi.
Avustralya ve Paraguay'a gol atamadan kaybettik. İşte hezimetin nedenleri...
Avustralya ve Paraguay'a gol atamadan kaybettik. İşte hezimetin nedenleri...
BAŞARI BEKLENTİSİ BASKI OLUŞTURDU
Kupa öncesi hedef yükseğe çekildi. 'Final' dendi 'yarı final' dendi. Oyuncular üzerinde büyük baskı oluştu. Oyuncular üzerinde mental anlamda büyük baskı oluştu ve kötü sonuçlar art arda geldi.
FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİLLERDİ
Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ABD kampına katıldılar ama takımla birlikte çalışmadılar.
Tam hazır değillerdi. Fiziksel eksiklikleri problem oluşturdu.
MENTOR EKSİKLİĞİ ÇOK ETKİLEDİ
Uzun bir aradan sonra milli takım bir kampa mentor getirmedi. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella 'Getirmeye gerek yok' dedi. Avustralya maçından sonra büyük bir çöküş yaşadık. Mentor eksikliğini hissettik.
FORMA ADALETSİZLİĞİ
Oyuncular arasında Montella'nın kadro adaletsizliği izlenimi oluştu. Birçok oyuncu formayı adil dağıtmadığını düşünüyor. Bu da sıkıntı oluşturdu.
9 NUMARA EKSİKLİĞİ
Milli Takım'da klasik bir santrfor eksikliği çok hissedildi. Kerem Aktürkoğlu 9 numarada çok etkisiz kaldı.
MİLLİ TAKIMDA GRUPLAŞMA İDDİASI
Takım içinde gruplaşma olduğu iddia ediliyor. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'a yakın olan oyuncular arasında bir gruplaşma olduğu konuşuluyor.
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