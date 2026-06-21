Milyoner'de yarışmacıya tüm jokerleri harcattıran soru! Bu göl hangi ülkede?

RİSK ALMAK YERİNE SON JOKERİNİ DE KULLANDI ABD ile Finlandiya arasında karar vermekte zorlanan oyuncu, bir süre risk alıp almamayı değerlendirdi. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde jokerlere ihtiyaç duyabileceğini düşünse de yanlış cevap verme riskini göze alamadı ve son hakkı olan çift cevap jokerini kullanmayı seçti. İlk tahminini Finlandiya olarak açıklayan Aktuğ, bu cevabın yanlış çıkmasıyla kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşadı.

DOĞRU CEVABI OKTAY KAYNARCA'NIN YORUMU HATIRLATTI Çift cevap jokeri sayesinde yarışmada kalmayı başaran Ferit Aktuğ için doğru cevap ABD oldu. Sorunun ardından Oktay Kaynarca, gölün isminin kendisine Kızılderili kökenli bir yer adını çağrıştırdığını söyledi. Yarışmacı da bu yorum üzerine göl isimlerinin çok eski dönemlerden günümüze geldiğini belirtti. Tüm jokerlerini tüketmesine rağmen soruyu geçmeyi başaran Ferit Aktuğ, yarışmadaki yolculuğunu sürdürdü.

FERİT AKTUĞ'UN 500 BİN TL HAYALİ SON SORUDA BİTTİ Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, tüm jokerlerini kullanarak geldiği 500 bin TL sorusunda elendi. Yarışmacı, atasözü sorusuna verdiği yanlış cevap sonrası 50 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.

OYUNCU KİMLİĞİYLE YARIŞMAYA DAMGA VURDU Oktay Kaynarca'nın karşısına çıkan Mustafa Ferit Aktuğ, yarışmanın daha ilk dakikalarında heyecanını gizleyemedi. Kariyer yolculuğunu anlatan oyuncu, ilk profesyonel işinin 2002 yılında yayınlanan Koçum Benim dizisi olduğunu söyledi. Program boyunca sempatik tavırları ve esprili yorumlarıyla dikkat çeken Aktuğ, zorlu soruları aşarak yüksek ödül basamaklarına kadar çıkmayı başardı.