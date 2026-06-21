Milyoner'de yarışmacıya tüm jokerleri harcattıran soru! Bu göl hangi ülkede?
Kim Milyoner Olmak İster stüdyosuna enerjisiyle damga vuran oyuncu Ferit Aktuğ, telaffuzuyla ecel terleri döktüren meşhur göl sorusunda tüm jokerlerini harcasa da pes etmedi. İnatçı mücadelesiyle 500 bin TL’lik soruya kadar ulaşan başarılı oyuncu, risk aldığı atasözü sorusunda yanılarak milyonerlik hayaline veda etti. Aktuğ'un elendikten sonraki esprili isyanı ise geceye damgasını vurdu.
Hızlı Özet Göster
- Oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL sorusunda verdiği yanlış cevapla elenerek 50 bin TL ödülle yarışmadan ayrıldı.
- Aktuğ, 'İki kardeş savaşmış...' atasözünün devamını soran soruda 'Düşmanları ağlamış' cevabını verdi ancak doğru cevap 'Ebleh buna inanmış' olarak açıklandı.
- Yarışmacı, 'Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg Gölü nerededir?' sorusunda tüm jokerlerini kullanarak doğru cevap olan ABD'yi buldu.
- Aktuğ, 50:50 jokerinde Kenya ve Moğolistan seçenekleri elenince şaşkınlık yaşadı ve çift cevap jokerini de kullanmak zorunda kaldı.
- Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda yarışan Aktuğ, ilk profesyonel işinin 2002 yılında yayınlanan Koçum Benim dizisi olduğunu belirtti.
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, daha orta seviyedeki bir soruda zor anlar yaşadı. Uzunluğu kadar telaffuzuyla da dikkat çeken "Chargoggagoggmanchauggagogg-chaubunagungamaugg Gölü nerededir?" sorusu karşısında tüm jokerlerini kullanan Aktuğ, doğru cevaba son anda ulaştı.
"ABİ SORUYU ANLAMADIM Kİ"
Oktay Kaynarca'nın okuduğu soru stüdyoda gülüşmelere neden oldu. Gölün ismini duyan Ferit Aktuğ ilk anda ne duyduğunu anlayamadığını söyledi.
Yarışmacı, gölün adını tekrar etmeye çalışırken zorlandı. İlk değerlendirmesinde ise ABD ve Finlandiya seçeneklerini zayıf ihtimal olarak gördüğünü belirtti. Kenya ve Moğolistan arasında kaldığını söyleyen Aktuğ, bu nedenle 50:50 jokerini kullanmaya karar verdi.
50:50 SONRASI BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI
Joker kullanıldıktan sonra yarışmacının düşündüğü iki seçenek olan Kenya ve Moğolistan elendi.
Geriye yalnızca ABD ve Finlandiya kaldı. Sonuç karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ferit Aktuğ, "Benim ikisi de gitti ya" diyerek tepkisini gösterdi.
Oktay Kaynarca ise uzun göl ismi üzerinden yaptığı esprilerle stüdyodaki eğlenceli havayı sürdürdü.
RİSK ALMAK YERİNE SON JOKERİNİ DE KULLANDI
ABD ile Finlandiya arasında karar vermekte zorlanan oyuncu, bir süre risk alıp almamayı değerlendirdi.
Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde jokerlere ihtiyaç duyabileceğini düşünse de yanlış cevap verme riskini göze alamadı ve son hakkı olan çift cevap jokerini kullanmayı seçti.
İlk tahminini Finlandiya olarak açıklayan Aktuğ, bu cevabın yanlış çıkmasıyla kısa süreli bir hayal kırıklığı yaşadı.
DOĞRU CEVABI OKTAY KAYNARCA'NIN YORUMU HATIRLATTI
Çift cevap jokeri sayesinde yarışmada kalmayı başaran Ferit Aktuğ için doğru cevap ABD oldu.
Sorunun ardından Oktay Kaynarca, gölün isminin kendisine Kızılderili kökenli bir yer adını çağrıştırdığını söyledi. Yarışmacı da bu yorum üzerine göl isimlerinin çok eski dönemlerden günümüze geldiğini belirtti.
Tüm jokerlerini tüketmesine rağmen soruyu geçmeyi başaran Ferit Aktuğ, yarışmadaki yolculuğunu sürdürdü.
FERİT AKTUĞ'UN 500 BİN TL HAYALİ SON SORUDA BİTTİ
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışan oyuncu Mustafa Ferit Aktuğ, tüm jokerlerini kullanarak geldiği 500 bin TL sorusunda elendi. Yarışmacı, atasözü sorusuna verdiği yanlış cevap sonrası 50 bin TL ödülle yarışmaya veda etti.
OYUNCU KİMLİĞİYLE YARIŞMAYA DAMGA VURDU
Oktay Kaynarca'nın karşısına çıkan Mustafa Ferit Aktuğ, yarışmanın daha ilk dakikalarında heyecanını gizleyemedi. Kariyer yolculuğunu anlatan oyuncu, ilk profesyonel işinin 2002 yılında yayınlanan Koçum Benim dizisi olduğunu söyledi.
Program boyunca sempatik tavırları ve esprili yorumlarıyla dikkat çeken Aktuğ, zorlu soruları aşarak yüksek ödül basamaklarına kadar çıkmayı başardı.
İSMİYLE BİLE ZORLAYAN GÖL SORUSU
Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri ise "Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg Gölü nerededir?" sorusunda yaşandı.
Soruyu duyduğunda şaşkınlığını gizleyemeyen Ferit Aktuğ, önce Kenya ve Moğolistan arasında kaldı. Ancak kullandığı 50:50 jokeri bu iki seçeneği eledi.
ABD ile Finlandiya arasında kalan yarışmacı, son jokeri olan çift cevap hakkını da kullanmak zorunda kaldı. İlk tahmini Finlandiya çıktı, doğru cevap ise ABD oldu.
Böylece tüm jokerlerini tüketmesine rağmen yarışmaya devam etmeyi başardı.
500 BİN TL SORUSUNDA RİSK ALMAYI SEÇTİ
Yarışmanın ilerleyen bölümünde Ferit Aktuğ'un karşısına 500 bin TL değerindeki soru geldi.
Karar anında düşüncelerini paylaşan yarışmacı, yarışma öncesinde diğer yarışmacılarla yaptığı sohbetleri anlattı.
"Buralara gelirsek gidelim, yukarıya çıkmaya çalışalım" düşüncesini savunduğunu söyleyen Aktuğ, büyük ödül hedefi için risk almaktan yana olduğunu belirtti.
Oktay Kaynarca ise bu aşamada yorum yapmanın zor olduğunu ifade ederek bazen yarışmacıların çekilmeyip sonradan doğru cevabı bulduklarında pişmanlık yaşadıklarını söyledi.
ATASÖZÜ SORUSU YARIŞMAYA VEDA ETTİRDİ
500 bin TL sorusunda yarışmacıdan şu sözün devamı istendi:
"İki kardeş savaşmış..."
Seçenekleri uzun süre değerlendiren Ferit Aktuğ, kafiye uyumlarından yola çıkarak cevap bulmaya çalıştı.
Son kararını ise "Düşmanları ağlamış" seçeneğinden yana kullandı.
Ancak bu cevap yanlış çıktı.
DOĞRU CEVAP ORTAYA ÇIKINCA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Sorunun doğru cevabının "Ebleh buna inanmış" olduğu açıklandı.
Oktay Kaynarca, atasözünün anlamını anlatarak iki kardeş ne kadar kavga ederse etsin birbirine düşman olmayacağını, buna inanan kişinin ise "ebleh" olarak nitelendirildiğini söyledi.
Doğru cevabı öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşayan Ferit Aktuğ, "Ah! Al 50 bin lirayı..." diyerek esprili bir şekilde kendisine sitem etti.
Oktay Kaynarca'nın "Çabuk git buradan" sözleri ise stüdyoda kahkahalara neden oldu.
500 bin TL sorusunda elenen Mustafa Ferit Aktuğ, yarışmadan 50 bin TL ödülle ayrıldı.