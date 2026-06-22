Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD Eski İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'dan Dr. Anthony Fauci iddiaları

ŞİMDİ DE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ SİVRİSİNEK TEHLİKESİ

Küresel oyun kurucuların yeni hamlesi ise biyolojik doğanın genetiğine müdahale etmek üzerine kurulu. Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere pek çok ülkede, sözde "sivrisinek kaynaklı hastalıkları önlemek" bahanesiyle devasa fabrikalar kuruldu ve buralarda genetiği değiştirilmiş milyarlarca sivrisinek üretilmeye başlandı.

Teknoloji devi Google'ın bile doğaya 32 milyon adet yapay ve genetiğiyle oynanmış sivrisinek salması, küreselcilerin bir doğrunun yanına dört yanlış katarak doğadaki her şeyin genetiğini değiştirme niyetini ortaya koyuyor.