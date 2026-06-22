Kovid-19 laboratuvarda mı üretildi? ABD Eski İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'dan Dr. Anthony Fauci iddiaları
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının doğal yollarla çıkmadığı, ABD ve Çinli bilim insanları tarafından laboratuvarda ortaklaşa üretildiği ve virüsün sızdığı gerçeğinin CIA ile FBI tarafından gizlendiği yönündeki iddialar, ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın yayımladığı resmi belgeler ve açıklamalarla küresel gündemin merkezine oturdu. Salgın döneminde tüm dünyaya yön veren Dr. Anthony Fauci'nin, Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki tehlikeli virüs araştırmalarına Amerikan vergi gelirlerinden milyonlarca dolar aktardığını ve 2024 yılında Kongre'de yeminli ifade verirken yalan söylediğini öne süren belgeler, küresel ilaç endüstrisinin işleyişini yeniden tartışmaya açtı.
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- ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Kovid-19 virüsünün laboratuvarda ABD ve Çinli bilim insanlarının ortak çalışmasıyla üretildiğini ileri sürdü.
- Stratejist Yazar Murat Akan, virüsün laboratuvardan sızdığı yönündeki tespitlerin CIA ve FBI tarafından bilindiğini ancak gizlendiğini aktardı.
- Dr. Anthony Fauci'nin virüsün doğal yollarla yayıldığını ispatlamak için uydurma makaleler yazdırdığı ve küresel ilaç firmalarının medya ile istihbarat ağlarını fonladığı iddia edildi.
- Google'ın doğaya 32 milyon adet genetiği değiştirilmiş sivrisinek salması küresel müdahale iddialarını güçlendirdi.
Koronavirüs salgınıyla ilgili gizem perdesi aralandıkça, arkasından devasa bir küresel senaryo tartışılıyor. Gazeteci Cemil Barlas'ın A Haber'de yaptığı açıklamada; "Ortada iddia edildiği gibi bir terörist yoktu, ne olduğu bilinmeyen bir şey vardı; bunu büyük bir algıyla büyüterek vatandaşı korkuttular ve evlerine oturttular" çıkışı, salgın sürecinin toplumsal bir psikolojik süreç olarak yönetildiğini öne sürüyor.ABD'nin İstihbarat Direktörü görevden ayrılırken gizli belgeleri yayınladı
Küresel odakların Kovid-19'un ardından dünya sahnesine sırasıyla Putin ve Netanyahu krizlerini sürdüğünü belirten uzmanlar, insanlığın sürekli bir korku girdabında tutulmak istendiğine dikkat çekiyor. Kovid bahanesiyle insanları korkutarak bağışıklık sistemlerini düşüren küresel yapının, kitleleri adeta birer kobay haline getirdiği iddialar arasında.
ABD VE ÇİN LABORATUVARDA ORTAK ÇALIŞTI İDDİASI: CIA VE FBI GERÇEĞİ GİZLEDİ
Salgın sürecinde "komplo teorisi" denilerek üzeri örtülmeye çalışılan tüm iddialar, ABD'nin en tepe istihbarat organlarında görev yapmış isimlerin resmi açıklamalarıyla yeni bir boyut kazanıyor.
ABD Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Kovid-19 virüsünün laboratuvarda, ABD ve Çinli bilim insanlarının ortak mesaisiyle üretildiğini açıkça ileri sürdü.
Stratejist - Yazar Murat Akan da A Haber'de bu süreci değerlendirerek, virüsün laboratuvardan sızdığı yönündeki tespitlerin CIA ve FBI tarafından bilindiğini ancak gizlendiğini aktardı.
Virüsün üretilemeyeceğini savunanların aksine, laboratuvarda tasarlanan bu virüsün doğal yollarla yayıldığını ispatlamak adına Dr. Anthony Fauci'nin uydurma makaleler yazdırdığı ve insanları kandırmaya çalıştığı da iddia edildi.
İLAÇ DEVLERİ BASINI VE İSTİHBARAT DÜNYASINI FONLADI MI?
Kovid-19 sürecinde milyarlarca dolarlık servet elde eden küresel ilaç firmalarının, Anthony Fauci üzerinden dünyadaki ana akım basını ve istihbarat ağlarını fonladığı ileri sürülüyor.
O dönem "virüs laboratuvarda üretildi" diyen bilim insanları ve araştırmacılar, fonlanan bu medya ve istihbarat organları eliyle tek tek itibarsızlaştırıldı. A Haber Kovid'de başımıza gelen bu devasa olayı anlamadan dünyada dönen diğer çarkları anlamanın mümkün olmadığını vurguladı. ABD Ulusal İstihbarat Eski Direktörü Tulsi Gabbard, Anthony Fauci ve ekibinin virüsleri nasıl daha bulaşıcı ve daha zararlı hale getirebilecekleri üzerine yıllarca gizli çalışmalar yürüttüğünü savunuyor.
ŞİMDİ DE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ SİVRİSİNEK TEHLİKESİ
Küresel oyun kurucuların yeni hamlesi ise biyolojik doğanın genetiğine müdahale etmek üzerine kurulu. Kolombiya ve Brezilya başta olmak üzere pek çok ülkede, sözde "sivrisinek kaynaklı hastalıkları önlemek" bahanesiyle devasa fabrikalar kuruldu ve buralarda genetiği değiştirilmiş milyarlarca sivrisinek üretilmeye başlandı.
Teknoloji devi Google'ın bile doğaya 32 milyon adet yapay ve genetiğiyle oynanmış sivrisinek salması, küreselcilerin bir doğrunun yanına dört yanlış katarak doğadaki her şeyin genetiğini değiştirme niyetini ortaya koyuyor.
BİYOLOJİK SİLAHLAR VE YAPAY İNSAN LABORATUVARLARI
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, yaşanan bu küresel süreci A Haber ekranlarında, askeri ve stratejik açıdan değerlendirerek tehlikenin boyutunu şu sözlerle özetliyor: "Biyolojik silahlara Kovid-19 sürecini de dahil edebiliriz; bu tehdit eskiden beri var ve hem psikolojik hem biyolojik olarak iki ayaklı yürütülüyor." Küresel merkezlerin, değişik insan tipleri yaratmak ve insanlığın genetik kodlarıyla oynamak için gizli laboratuvarlar oluşturduğunu belirten Olçar, ağır basınç ortamlarında dahi yaşayabilecek yapay genetik kodlar ve genetik karışımlar üzerinde çalışıldığını aktarıyor.
Küresel yapının yeni Kovid'inin ise şu an Netanyahu eliyle yürütülen katliamlar ve bunun üzerinden üretilen yeni dünya korku iklimi olduğu belirtiliyor.