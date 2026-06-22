Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olayla ilgili suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci takip edeceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı ve nefreti körükleyen söylem ve eylemlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatice Ö. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatarak gözaltına aldırdı.

19 Haziran'da Mersin'deki havuz skandalından sonra milletin inancıyla ve başörtüsüyle kavgalı karanlık zihniyet bugün bir kez daha hortladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, 28 Şubat kafası içindeki nefretin boyutu gözler önüne serildi. Metroda yaşanan sıradan bir tartışmayı bahane ederek adeta İslam düşmanlığı kusan hadsiz kadın, başörtülü vatandaşlar için açıkça "imha edilsinler" çağrısında bulundu.

28 Şubat zihniyeti hortladı! "Bütün kapalılar imha edilsin" skandalı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. olduğu tespit edildi.

Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma sonrası Hatice Öncel gözaltına alındı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum."





Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.