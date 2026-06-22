Metroda 28 Şubat kafası! Başörtülü kadınlar için "imha edilsinler" sözleri sonrası gözaltına alındı | Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Mersin’de yaşanan havuz skandalının yankıları sürerken, bir diğer 28 Şubat kafası da bu kez metroda ortaya çıktı. Sosyal medyada infial yaratan skandal videoda, sıradan bir sıra tartışmasını İslam düşmanlığına döken hadsiz bir kadın, başörtülü vatandaşlar için açıkça "imha edilsinler" dedi. İçindeki Müslüman nefretini kusan kadın aynı zamanda havuz skandalına da destek çıkarak "Bikiniyle gireceksin." dedi. Skandal sözler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Hatice Öncel gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken şüpheli tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'da metroda yaşanan tartışma sırasında Hatice Ö. isimli kadın, başörtülü kadınlar için 'imha edilsin' ifadesini kullandı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatice Ö. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatarak gözaltına aldırdı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, ayrımcılığı ve nefreti körükleyen söylem ve eylemlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olayla ilgili suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci takip edeceklerini belirtti.
19 Haziran'da Mersin'deki havuz skandalından sonra milletin inancıyla ve başörtüsüyle kavgalı karanlık zihniyet bugün bir kez daha hortladı.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, 28 Şubat kafası içindeki nefretin boyutu gözler önüne serildi. Metroda yaşanan sıradan bir tartışmayı bahane ederek adeta İslam düşmanlığı kusan hadsiz kadın, başörtülü vatandaşlar için açıkça "imha edilsinler" çağrısında bulundu.28 Şubat zihniyeti hortladı! "Bütün kapalılar imha edilsin" skandalı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.
Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. olduğu tespit edildi.
Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma sonrası Hatice Öncel gözaltına alındı.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
"Tarafıma soruşturma açılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığımı düşündüğüm için suçlamayı kabul etmiyorum. Bu konuya dahil olan herkesten yine yanlış anlaşıldığım için özür diyorum."
Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi.
İÇİNDEKİ İSLAM DÜŞMANLIĞINI KUSUP "İMHA" İSTEDİ
Kızını sınava götürdüğünü söyleyen ve kibirli tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, metrodaki sıra tartışması üzerinden tesettürlü bir kadını hedef aldı. Kendi çirkin üslubunu görmezden gelerek başörtülü kadına ve kızına "cahil, yobaz, hanzo, barzo" diyerek hakaretler savuran hadsiz zihniyet, hızını alamayıp şu skandal ifadeleri kullandı:
"Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın, kapalı anlamında kapatılmasın."
KİRLİ ZİHNİYET HAVUZ FAŞİZMİNİ DE SAVUNDU
Müslümanlara yönelik nefretini kusmaya devam eden şahıs, geçtiğimiz günlerde yaşanan başörtülü bir kadının havuza alınmaması skandalına da destek verdi.
Hatırlarsanız 19 Haziran'da Mersin'de tesettür kıyafeti ve mayosu nedeniyle tatil için gittiği sitenin havuzuna alınmadığını iddia eden kadın, yönetim hakkında şikayette bulunarak hukuki mücadele başlatmıştı.
Kamusal alanda tesettürlü insanların varlığına tahammül edemedi. Havuz ve denizlere sadece bikiniyle girilebileceğini söyledi.
BAKAN GÜRLEK: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ
Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şöyle dedi:
Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.
'BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR İMHA EDİLSİN' DİYEN ŞAHSI KINIYORUZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Başörtülü kadınları hedef alarak 'imha edilsin' ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Başörtülü kadınları hedef alarak "imha edilsin" ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmek; temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır.
Bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştır. Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Milyonlarca kadını hedef alan bu ayrımcı ve nefret içerikli söylem asla kabul edilemez.
Hiç kimse kadınları inançları sebebiyle hedef gösterme, aşağılayıcı ifadelerle anma veya yok edilmelerini çağrıştıran söylemlerde bulunma hakkına sahip değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.
Devam eden soruşturma kapsamında, "Kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Yavaş'a Haymana’da gece yarısı operasyonu
Karaal soruşturmasında yeni gelişme