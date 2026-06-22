Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu için hesap vakti! Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hakim karşısına çıkacaklar

'BASKI VE PSİKOLOJİK ŞİDDET BAŞLADI' Kalaycıoğlu, "İlişkimizin ilk altı ayından sonraki süreçte Vahap tarafından bana yönelik özellikle psikolojik baskı ve psikolojik şiddet, kısıtlamalar ve tehditler başladı. Spora gidemiyordum, arkadaşlarımla uluşamıyor, görüşemiyordum. Daha önce müzik yaptığım tüm çevremle iletişimimi kopardı ve beni kendisinin de prodüktörlüğünü yapan Yalçınay Yıldız'a mahkum etti. Ben kendisine olan sevgimden söylediklerini yaptım. Ama mutsuz ve rahatsızdım. Süreç ilerledikçe kavgalarımız büyüdü ve fiziksel şiddete de başladı. Beni kolumdan tutup tartaklamalar ve kafa atmalar gibi şeylerdi. Bu kavgalar üçüncü kişilerin de önünde olurdu. Çünkü evde sürekli olarak kendisinin misafirleri olurdu. Birlikte kaldığımız ev, erkek ambarı gibiydi. Evde mutlaka kendisine ayakçılık eden Kubilay, abisi Erdem, prodüktör Yalçınay birilerinden biri evde olurdu. Daha sonrası bu yaşadıklarımı annemle paylaştığım için ve annemin gözü önünde de çok kavga yaşadığımızdan Vahap'ın da anneme çok büyük saygısızlıkları olduğu için annem yavaş yavaş ilişkimi desteklememeye başladı. Vahap Canbay'da bu durumu öğrendiği için anneme kinlenmeye başladı. Beni annemle üç ay görüştürmedi. Vahap yüzünden annemle konuşamadım. Vahap, bir keresinde Fransa tatili dönüşünde de havalimanında beni tartakladı. Polisten yardım istedim ancak neticesinde adli işlem yaptırmadık, müracaatçı olmadım" dedi.

'PSİKOLOJİSİ BOZULDU' Kalaycıoğlu, "Vahap ile beraberliğimiz esnasında kendisinin uyuşturucu kullandığını görmedim, kendisinde silah da görmedim ama çevresinin nasıl bir kitle olduğunu bildiğimden bu gibi suç içeren şeylere erişebilmesinin kendisi için çok güç olmadığını biliyorum. Vahap ile her kavgamızla beni sektörden silme ile çok değer verdiğim köpeklerimi alıkoymakla tehdit ederdi. Köpeklerimi defaten alıkoyup odaya kilitlemiştir. Prodüktörlerimiz ortak olduğundan ve benim seslendirdiğim iki şarkıda kendisinin sözlere katkısı olduğu için şarkılarımı kaldırarak beni piyasadan sileceğiyle tehdit ederdi. Çünkü benim hayata tek tutunduğum şeyin müzik olduğunu biliyordu. Kısacası mutsuz ve toksik bir ilişkimiz vardı. Kendisinin tanıştığımız süreç içerisinde çokça aracı oldu ama son dönemlerde elindeki her şeyi kaybetti ve bana ait aracı aldı. Kendi ailesinin aracıymış gibi kullanmaya başladı. Aracın sahibi benken kendi işlerime ticari taksi tutarak gitmeye başladım. Son dönemlerimizde benden borç aldı ve maddi olarak beni sıkıştırdı. Borcunu geri istediğimde de sanki ben ona borçluymuşum gibi bana bağırdı, üzerime yürüdü. Son günlerimizde psikilojisi iyice bozuldu ve bana sarmaya başladı, ben hiçbiryere çıkamaz oldum. Sadece evde Yalçınay ile müzik yapabilir oldum ve hergün ağlayarak yatağın içinde zaman geçirmeye başladım. Bu durumun neticesi ayrılmamızla sonuçlandı. Vahap ile son dönemlerimizde en çok ters düştüğümüz durum yaptığı hataların, uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddeti konu bittikten sonra kesinlikle kabul etmemesiydi. Ben kendisinde gördüğüm sıkıntıyı dile getirmeye çalıştığımda 'senin psikolojin iyi değil, sen psikoloğa git. Bu köpeklere de bakamazsın' diyerek köpeklerimi benden almaya çalışırdı. Bu durum bizi iletişimsiz hale getiriyordu ve ilişkimizi kopma noktasına getiriyordu. Yine bir tartışmamızda köpeğimi alıp evden çıktım. Kendisine ayrılık mesajı attım. Yapamadığıma, ilişkimizin toksik olduğunu dair. Vahap'ta cevap olarak 'Beni bu şekilde mi bırakacaksın eyvallah Aleyna' dedi. Bu şekilde kendisini her yerden engelleyerek ilişkimi bitirdim. İlişkimizi o gece karşılıklı anlaşma şeklinde bitmiştir" dedi.

'KENDİSİNİ VE BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ' İfadesinde olay günü yaşananları anlatan Aleyna Kalaycıoğlu, "Olay tarihi olan 19 Mart gününden bir gece öncesinden Alaattin'in Kandilli'de bulunan, tek başına yaşadığı evinde birlikte kaldık. O sabah işe gitti, ben de stüdyoda kayıt almam gerektiğini söyleyerek olay yerindeki ofise geçtim. Yalçınay'da kayıt için orada olacaktı. Çünkü bitmemiş çalışmalarımız vardı. Ben saat 15.00 sıralarında stüdyodaydım. Yalçın'a da saat 16.00 gibi orada olmasını söyledim. Alaattin bana ulaşımımı sağlamam için araç vermişti. Ben köpeğimle birlikte stüdyonun önüne geldim. Araç elektrikli olduğundan aracı durdurmayı başaramadım, ekranın kapandığını görmeyince Bertin'i aradım ya da mesaj attım. Kendisine dışarı gelip aracı kapatmasını istedim. Ben ve köpeğim araçtan indikten sonra Bertin aracı kapattı ve birlikte stüdyoya geçtik. Yaklaşık bir saat kadar sonra Yalçınay yolda olduğu halde beni arayıp, Vahap'ın çok kötü olduğunu ve eve döndüğünü, bugün yanıma stüdyoya gelemeyeceğini söyledi. Ben de ona işle ilişkilerimizi karıştırmaması gerektiğini söyledim. O sırada telefonu Vahap eline aldı. Çıldırmış ve ağlar halde, bağırarak bana hayatımda biri olup olmadığını sordu. 'Ben birşeyler araştırdım, görüştüğün birilerimi var' dedi. Bu ihtimalle kendisini ve beni öldüreceğini söyledi. Üstüne basa basa o gün intihar edeceğini, herşeyi yakacağını yıkacağını söyledi. Ben yeni ilişkimden haberi olmasını istemediğim için ilişkimi kendisine söylemedim. İlişkim olmadığını söyledim, kardeşim üzerine yemin ettirdi. Bu diyalogları üzerinden zaman geçince yine kabul etmeyeceğini düşündüğümden Bertin'in telefonundan Vahap ile görüşmemizi sesli kayda aldım. Oradaki kayıttan Vahap'ın psikilojisinin ne kadar bozuk olduğu da gözlenecektir. Ona sakin bir dilli ilişkimizin bittiğini ve kendisinin de bu durumu kabullenmesi gerektiğini söyleyerek telefonu kapattım" dedi.

'KUBİLAY'A BU OLAYA DAHİL OLMAMASINI SÖYLEDİM' Kalaycıoğlu, "Bu görüşmenin öncesi ya da hemen sonrasında aynı gün Kubilay beni aradı ve 'Abla ben sizi barıştırmak istiyorum. Oraya gelmek istiyorum' dedi. Ben de Kubilay'a ısrarla bu olaya dahil olmaması gerektiğini, onun gelmesiyle barışmayacağımı, Vahap'ın araya kimseyi sokmaması gerektiğini, ilişkimizin bittiğini, Kubilay'ın da ailesiyle zaman geçirmesini, bizimle meşgul olmaması gerektiğini söyleyerek ısrarla gelmemesi istedim ve telefonu kapattım. Bizim bu diyalolarımız üzerine Bertin bana 'Şu aracı ben biraz uzağa çekeyim' dedi. Çünkü birkaç gün önce evden eşyalarımı aldırmak için benzer plakalı bir aracı Vahap ile birlikte eski kaldığımız eve gönderdiğimden Vahap plaka üzerine aracın şoförü, eşyaları almak üzere giden kadın çalışanı sıkıştırarak sorular sorup kendince araştırma yapmış. Şoför de aracı Zuhal Hanım gönderdi diye geçiştirmiş. Bertin'in bu konudaki hassasiyeti de Vahap yeni bir beraberliğe başladığımız Alaattin'i öğrenmesin diyedir. Bu yüzden bizde Bertin'in aracıyla yemek yemeye çıktık. Köpeğimi de stüdyoda bıraktım. İçeride bir temizlik abla vardı. Bertin ile yemek için dışarı çıktığımız sırada stüdyonun alt sokağından geçerken telefonum çaldı. Telefonumda 'Rapnoz' adıyla kayıtlı Yalçınay arıyordu ancak yanında Vahap'ın olduğunu, onun benimle görüşmek istediğini bildiğimden telefonu açmadım. Yalçınay ısrarla Bertin'i aramaya başladı. Bertin telefonu açtı. Yalçınay geldiğini, stüdyoya girmek istediğini söyledi. Ben de tek başına gelmediğini düşündüğümden köpeğimi de çalarlar diye temizlikçi ablaya telefonla geri dönüp kimseyi içeriye almamasını söyledik, zaten abla da bu gelenleri tanımadığından bizden cevap almadan onları içeriye almamıştı. B u süre zarfında Yalçınay'a stüdyoya geri dönmeyeceğimi, o gün için artık çalışmayacağımızı, saatin geç olduğunu söyledim ve Bertin ile yemeğe gittik. O sırada Bertin'in stüdyo kamerasından ve stüdyoya yakın oturan stüdyo girişini görür mesafedeki arkadaşını aradık. Bertin'in arkadaşına sokak üzerinde Kubilay'ın babasının beyaz renkli aracı olduğunu bildiğimizden bu özelliklerde bir araç olup olmadığını sorduk. Bertin'in arkadaşı yok dedi. Bunun üzerine 'Sokakta gördüğü ve içerisinde birilerinin olduğu araç var mı?' diye sorduğumuzda Bertin'in arkadaşı birkaç araç saydı, ama bunlardan 16 plakalı aracı Kubilay'ın kullandığı araçlardan diye bildiğimden 'İçinde kimse var mı?' diye ayrıca sordum. 'İçinde birileri var, birşey bekliyorlar' dedi. Bunun üzerine ben annemi aradım, bu araçta Vahap'ın olduğuna ve bana zarar vereceğine emindim. Çünkü ısrarla o kadar süre beklemezlerdi. Çünkü günler öncesi de arkadaşlarımın evinde kaldığımı tespit edip bu arkadaşlarımın evlerinin önüne de geldi ve benim aşağıya inmemi mail atarak istedi" dedi.