Parayı veren trolleri kiraladı! CHP içindeki "algı operasyonu" belgelendi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, parti içindeki muhalif odakların devasa bir trol ordusu kurduğunu iddia etti.

Yıldırım, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarının bu trol hesapları kontrol ettiğini belirtti.

CHP Genel Merkezi, trol hesapların detaylı bir şekilde araştırıldığını ve önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

Yıldırım, trol hesapların yurt dışında faaliyet gösterdiğini ve yabancı istihbarat kanalları tarafından kullanıldığını söyledi.

CHP içinde liderlik ve güç savaşı, dijital ağların deşifre edilmesiyle yeni bir boyut kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir süredir devam eden liderlik ve güç savaşı, kurulan kirli dijital ağların deşifre olmasıyla yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Merkezi tarafından kısa süre önce göreve getirilen CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, parti tabanını ve kamuoyunu sarsacak nitelikte açıklamalara imza attı.