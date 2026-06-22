Parayı veren trolleri kiraladı! CHP içindeki "algı operasyonu" belgelendi
CHP içindeki kirli taht kavgası ve 'trol ordusu' itirafları, yeni atanan Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım'ın şok açıklamalarıyla resmiyet kazandı! Özgür Özel ve ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için fonladığı 34 bin sahte trol hesabının tespit edildiğini ilan eden Yıldırım; aralarında FETÖ iltisaklıların ve yabancı istihbarat aparatlarının da bulunduğu kirli ağın, Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmak için Afganistan'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan dış kaynaklı operasyonlar yürüttüğünü itiraf etti.
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- CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, parti içindeki muhalif odakların devasa bir trol ordusu kurduğunu iddia etti.
- Yıldırım, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarının bu trol hesapları kontrol ettiğini belirtti.
- CHP Genel Merkezi, trol hesapların detaylı bir şekilde araştırıldığını ve önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacağını açıkladı.
- Yıldırım, trol hesapların yurt dışında faaliyet gösterdiğini ve yabancı istihbarat kanalları tarafından kullanıldığını söyledi.
- CHP içinde liderlik ve güç savaşı, dijital ağların deşifre edilmesiyle yeni bir boyut kazandı.
Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir süredir devam eden liderlik ve güç savaşı, kurulan kirli dijital ağların deşifre olmasıyla yeni bir boyut kazandı. CHP Genel Merkezi tarafından kısa süre önce göreve getirilen CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, parti tabanını ve kamuoyunu sarsacak nitelikte açıklamalara imza attı.
Yıldırım, parti içindeki muhalif odakların, özellikle de Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yakın kurmaylarının kontrolünde hareket eden devasa bir "trol ordusu" kurduğunu ve bu yapının parti genel merkezince mercek altına alındığını kaydetti.
ALGI OPERASYONU İÇİN
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarınca kurulduğu belirtilen trol ordusunun araştırıldığını kaydeden Yıldırım, "Ali Haydar Fırat Bey, önceki döneme ait 34 bin trol hesabın tespit edildiğini, 3 bin 400'ünün FETÖ ile iltisaklı olduğunu belirtti. Genel başkan yardımcılarımız trol hesaplarla ilgili oldukça detaylı bir araştırma içerisindeler, önümüzdeki günlerde partimiz gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Trol hesaplar aracılığıyla, toplumda algıyı değiştirmek ve Kemal Bey'i yalnızlaştırmak için olağanüstü bir çaba sarf edilmiş. Biz bu trol hesapların yabancı istihbarat kanalları tarafından da kullanıldığını biliyoruz. Partiyi zaafa uğratıp, Kemal Bey'i uzaklaştırma gayreti içerisinde olduklarını biliyoruz. Trol hesapların neredeyse tamamı para karşılığı yurt dışında faaliyet yürütüyor. Hesapları gerçek değil. İnceliyorsunuz Güney Amerika'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan çıkıyor. Utanılacak bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.
Haber: Murathan YILDIRIM
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