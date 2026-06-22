Altı Üstü İstanbul'da bu akşam heyecan dorukta! Galip'in teklifi mahalleyi karıştırıyor
atv'nin İstanbul'un farklı ve kesişen hayatlarını konu alan yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", bu akşam ekrana gelecek ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölümde Galip'in Emir'e yaptığı beklenmedik transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratırken, futbolu bırakan Emir'i ikna etmeye çalışan dostlarının karşısına, onu engellemek için gözünü karartıp her türlü riski alan Uzay çıkacak.
Hızlı Özet Göster
- ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul ikinci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.
- Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratıyor.
- Futbolu bırakmaya karar veren Emir'i sahalara döndürmek için Hasan, Sado, Mert ve Melek çaba gösteriyor.
- Uzay, Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu deniyor.
- Uzay gözünü karartarak riskli hamleler yapıyor ve en büyük hamlesini sona saklıyor.
İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
BOMBA ETKİSİNE YOL AÇAN TRANSFER TEKLİFİ
Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisine yol açar. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır.
ENGELLEMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR
Hasan, Sado, Mert ve Melek, onun bu fırsatı kaçırmaması için uğraşırken, Uzay ise Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu denemeye hazırdır.
RİSKLİ HAMLELER
Uzay kendi hayatını riske atacak hamleler yapıyordur. Artık gözünü karartmıştır. Ama en büyük hamlesini sona saklamıştır.
İKİNCİ BÖLÜMÜYLE ATV'DE
atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, ikinci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor.