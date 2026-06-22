Altı Üstü İstanbul'da bu akşam heyecan dorukta! Galip'in teklifi mahalleyi karıştırıyor

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul ikinci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisi yaratıyor.

Futbolu bırakmaya karar veren Emir'i sahalara döndürmek için Hasan, Sado, Mert ve Melek çaba gösteriyor.

Uzay, Emir'in takıma katılmasını engellemek için her yolu deniyor.

Uzay gözünü karartarak riskli hamleler yapıyor ve en büyük hamlesini sona saklıyor.

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikayelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümden kareler / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır. BOMBA ETKİSİNE YOL AÇAN TRANSFER TEKLİFİ Galip'in Emir'e yaptığı transfer teklifi mahallede bomba etkisine yol açar. Ancak futbolu bırakmaya karar veren Emir'i yeniden sahalara döndürmek hiç kolay olmayacaktır.