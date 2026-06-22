6 ay 6 bin kilometre uygulamasında yeni tarih: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek
İkinci el araç piyasasındaki spekülatif fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek amacıyla uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" ve ilan kısıtlaması tedbirleri, Ticaret Bakanlığı kararıyla 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugüne kadar kurallara uymayan yetkili bayi ve oto galerilere toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal edenlere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası idari para cezası kesildiği bildirildi.
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- Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında spekülatif fiyat artışlarını engellemek için uygulanan '6 ay 6 bin kilometre' ve ilan kısıtlaması tedbirlerinin süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.
- Düzenlemeye göre galeriler, yetkili satıcılar ve yılda 3'ten fazla araç satan bireyler, sıfır araçları ilk tescilden itibaren 6 ay ve 6 bin km dolmadan satamıyor, ikinci el ilanlar da üretici tavsiye fiyatının üzerinde verilemiyor.
- Ticaret Bakanlığı, kurallara uymayan otomobil yetkili bayileri ve oto galerilerine bugüne kadar toplamda 170 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç piyasasında spekülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" ve ilan kısıtlaması tedbirlerinin süresini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı.
6 AY-6 BİN KİLOMETRE DÜZENLEMESİ
Ticaret Bakanlığı, pandemi sonrası sıfır araç tedarik sorunları ve ikinci el piyasasındaki stokçuluk ile fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla Ağustos 2022'de "6 ay-6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması düzenlemesini hayata geçirdi.Bu uygulamaya göre galeriler, yetkili satıcılar ve bir takvim yılında 3'ten fazla araç satan bireyler, sıfır araçları ilk tescilden itibaren 6 ay ve 6 bin km dolmadan satamıyor veya pazarlayamıyor; ikinci el ilanlar da üretici tavsiye fiyatının üzerinde verilemiyor. Düzenleme, piyasada sağladığı istikrar nedeniyle defalarca uzatıldı.
Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, fahiş fiyat ve stokçuluk faaliyetlerine karşı yürütülen denetimlerin kararlılıkla süreceği vurgulandı.
Piyasada fiyat istikrarını sağlamak adına büyük önem taşıyan ve halk arasında "6 ay 6 bin kilometre" olarak bilinen pazarlama-satış kısıtlaması ile güncel liste fiyatının üzerinde ikinci el araç ilanı verilmesini engelleyen "ilan kısıtlaması" düzenlemeleri, 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacak.
Bakanlık, bugüne kadar kurallara uymayan otomobil yetkili bayileri ile oto galerilerine "6 Ay 6 Bin Kilometre Düzenlemesi" kapsamında 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal edenlere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası olmak üzere toplamda 170 milyon liraya yakın idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Yeni dönemde de denetim zinciri gevşetilmeyecek. Yetki belgesi olan işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 veya daha fazla ikinci el araç satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin düzenlemeye aykırı işlemleri noterlikler tarafından engellenmeye devam edecek.
Ticaret Bakanlığı sürecin takibine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi, spekülatif fiyat oluşumlarının önlenmesi, stokçuluk faaliyetleriyle mücadele edilmesi ve tüketicilerimizin korunması amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir."