Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 10 milyarlık bahis vurgunu!
Siber polisi, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakli sağlayan ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden şebekeye yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 milyon 442 bin 176 işlemle yaklaşık 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmi oluşturan 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Bakan Gürlek, suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalete teslim edilmesi için bakanlıkların kesintisiz koordinasyon içinde çalışacağını kaydetti.
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- Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine yönelik 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- Şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştığı tespit edildi.
- Operasyonu Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.
- Şüpheliler yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık etti ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve kolluk güçlerine teşekkür etti.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden, sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran şüpheliler tek tek belirlendi.
1 MİLYON İŞLEM 10 MİLYARLIK VURGUN
Siber polisinin teknik takibi sonucu, şebekenin finansal boyutları gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin, gerçekleştirdikleri 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında tam 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları tespit edildi.
Elde edilen delillerin ardından bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
GÜRLEK: HİÇBİR SUÇ ŞEBEKESİNE NEFES YOK
Operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Soruşturma sürecinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Başarılı operasyonu koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a ve kolluk güçlerine teşekkürlerini ileten Gürlek, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir." diye konuştu.