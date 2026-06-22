Bakan Gürlek duyurdu: 7 ilde 10 milyarlık bahis vurgunu!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve kolluk güçlerine teşekkür etti.

Şüpheliler yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık etti ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdı.

Şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştığı tespit edildi.

Siber polisinin teknik takibi sonucu, şebekenin finansal boyutları gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin, gerçekleştirdikleri 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında tam 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL para hacmine ulaştıkları tespit edildi.

GÜRLEK: HİÇBİR SUÇ ŞEBEKESİNE NEFES YOK

Operasyonun detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecinde kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başarılı operasyonu koordine eden Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, soruşturmayı destekleyen MASAK'a ve kolluk güçlerine teşekkürlerini ileten Gürlek, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir." diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında Mardin merkezli 7 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. (Fotoğraf: Akın Gürlek X hesabı ekran görüntüsü)

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel