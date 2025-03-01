Hasan Arat’a ihraç talebi!

Bugün yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesi Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta bazı üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.



Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ise yaptığı açıklamada "Eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten kesin ihracı talebiyle yazılan dilekçeler, yönetim tarafından kurulumuza teslim edildi. İncelemelerin ardından savunmaları isteyeceğiz ve gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.



Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024 tarihinde başkanlık görevini bırakmıştı.

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