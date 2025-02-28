İlkay’a Galatasaray yolu açık!

Son yıllarda neredeyse her transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen İlkay Gündoğan konusunda yine oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını sezon sonunda kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Manchester City'nin yıldız futbolcuyla masaya oturacağını yazdı.

Haberde, İngiliz kulübünün eğer Galatasaray'a gitmek istemesi durumunda İlkay'ın opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü. İki sezon önce Manchester City'den ayrıldıktan sonra Sarı-Kırmızılılar'la görüşen ancak tercihini Barcelona'dan yana kullanan İlkay Gündoğan, yazın sürpriz bir şekilde Katalan ekibiyle yollarını ayırmıştı.

O dönem yine ismi Galatasaray ile anılan 35 yaşındaki futbolcu, Pep Guardiola'nın teklifi sonrası yeniden Manchester'ın yolunu tutmuştu. Sarı-Kırmızılı renklere gönül verdiğini her seferinde dile getiren İlkay Gündoğan'ın sezon sonu teklif alması halinde bu kez Galatasaray'a kesin olarak "evet" diyeceği belirtiliyor.