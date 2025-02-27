TAKVİM Jose Mourinho hakkındaki gerçeği ortaya çıkardı: Son beş yıldır aynı sorunları yaşıyor!

Derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak rakibine yaklaşma şansını kaçıran Fenerbahçe artık gözünü kalan 12 maça çevirmiş durumda. Ancak Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun zorlu maçlardaki performansı tartışma konusu olmuş durumda.



DERBİLERDE BÜYÜK HÜSRAN

Bu sezon 3 İstanbul derbisinde sadece 1 gol atıp 1 puan alabilen Portekizli hoca, ilk 5 sıradaki 4 rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Mourinho'nun geçmiş sezon performanslarını inceleyen TAKVİM, tecrübeli hoca ile ilgili çarpıcı bir gerçeğe ulaştı.



Ve büyük maçlardaki sorununun Fenerbahçe'ye özgü olmadığı, Roma ve Tottenham'da da benzer problemlerin yaşandığı ortaya çıktı. Geçen sezon görevden alınana kadar Roma'da Serie A'nın ilk 5 sırasındaki takımlara karşı 6 maçta 5 yenilgi yaşayan ve hiç kazanamayan Mourinho hem 2022-23 hem de 2021-22 sezonunda 7 maçta 1 galibiyet ve 5 yenilgi elde etti.



3 GALİBİYETİ HİÇ YOK!

2020-21 sezonunda Tottenham'ın başındayken Premier Lig'in ilk 5'ine karşı 8 maçta 2 galibiyet ve 5 yenilgi alan Portekizli hoca, 2019- 20'de ise 7 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi elde etti. Böylece Mourinho geçmiş 5 sezonda ilk 5 sıradaki takımlara karşı 42 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 29 yenilgi yaşamış oldu.

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