Irkçılıkla suçlanan Mourinho’ya eski Galatasaraylı Drogba’dan destek!

Galatasaray'ın derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında "maymun" kelimesini kullanması sonrası ırkçılık suçladığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya eski Galatasaraylı Didier Drogba'dan destek geldi.



Drogba "Sevgili Galatasaray. Sarı-kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Son zamanlarda Jose Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanarak 5. yıldızımızı takalım. 'Babam' nasıl ırkçı olabilir? Yapmayın beyler" ifadelerini kullandı. Öte yandan Chelsea taraftarları ve Chelsea'yi çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Mickael Essien de Mourinho'ya destek mesajlarında bulundu.



İtalyan basınından LaRepubblica Portekizli hocayı sert ifadelerle eleştirdi. Gazete, "Mourinho, kariyerinin sonunda ırkçılık suçlamalarıyla ve altı ay men cezası riskiyle karşı karşıya. Dürbünler, kelepçeler, "ombrello hareketi", "sıfır kupa", üç ya da beş parmak gösterme ve "fil kulağı" ifadelerinden sonra Mourinho'nun repertuarına şimdi de ağır bir ırkçılık suçlaması eklenmiş durumda. İşte bu eksikti" ifadelerini kullandı.



HUKUÇULAR 3 MAÇ DİYOR

Spor hukukçuları, Mourinho'nun ırkçılıktan değil hakaretten PFDK'ya sev edilmesi sonrası cezaya FIFA'nın karışamayacağını belirtiyor. Hukukçular, Portekizli hocanın talimat gereği maksimum 3 maç ceza alma ihtimalinin olduğunu ifade ediyor.

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