Bordo- Mavililer Rize’yi 5 golle geçti: Kupada grubunu lider bitirdi!

Trabzonspor kupada emin adımlarla ilerliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Bordo- Mavililer, Karadeniz derbisinde konuk ettikleri Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.



Maçın 13. dakikasında Grbic'ten dönen topu iyi takip eden Lundstram Fırtına'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 41'de Visca kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-0. 45'te Mendy farkı üçe çıkardı. Devre 3-0'lık skorla bittİ.



Ç. RİZESPOR'A 2 GOL YETMEDİ

İkinci yarının 49. dakikasında Varesanovic'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 59'da serbest vuruşu kullanan Cham farkı 4'e çıkardı. 63'te Ç.Rizespor'un kazandığı penaltıyı Jurecka gole çevirdi: 4-1. 83'te Arif'in pasında Banza yaptığı vuruşla skoru 5-1 yaptı.



89'da Hojer Ç.Rize'ye bir gol daha kazandırdı. Böylece maçı 5-2 önde bitiren Bordo-Mavililer grup birincisi olarak kupada çeyrek finale yükseldi.

Güneş'in maçtan sonra hedefinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu vardı.

ŞENOL GÜNEŞ: SENİ KANDIRIYORLAR

Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçı sonrası galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Güneş, İbrahim Hacıoslanoğlu ile ilgili olarak da, "Seni kandırıyorlar. Dikkat et. Camialarda taraf olma. Sen tarafsızsın, TFF başkanısın. Hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın. Sen delikanlı bir adamsın Seni dolduruşa getirenlen ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıp alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar" dedi.



MERKEZ HAKEM SİRKİ

Trabzonspor Kulübü, Ç.Rizespor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bordo- Mavili kulüp paylaşımında "Merkez Hakem Sirki Haftanın Saçmalıkları" ifadelerine yer verdi.