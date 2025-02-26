Vlahovic iddiası: yıldız oyuncu Premier Lig’e sıcak bakıyor

Fenerbahçe ile Vlahovic'in isimleri yan yana gelmeye devam ediyor. İtalyan devi Juventus'ta top koşturan 25 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda takımda ayrılma ihtimali bulunurken İtalyan medyası Vlahovic'in Juventus'la yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadığını duyurdu.



Tuttosport'un manşetinde yer alan haberde Vlahovic'le ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de olduğu ve Sarı-Lacivertliler'in yıldız golcünün taleplerini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Haberde Vlahovic'in Fenerbahçe'den gelen teklife olumsuz yanıt verdiği ve Premier Lig'den gelecek teklifleri değerlendirmek istediği kaydedildi.



Ek olarak Juventus'un 25 milyon Euro'luk bir teklifi kabul edebileceği, Vlahovic'in yıllık maaşının 12 milyon Euro olduğu aktarıldı. Bu sezon Juventus'ta 31 karşılaşmada boy gösteren Dusan Vlahovic, 14 gol ve 2 asist kaydetti.

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