Turkuvaz Medya’da futbol şöleni!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. ve son hafta mücadeleri bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Zorlu maçların heyecanı ATV, A Spor, A2 ve A Para ekranlarından naklen yayınlanacak. Kupada bugün Trabzonsporda sahne alacak.



Bordo-Mavililer, A Grubu'nda oynanacak Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final ve yarı final maçları tek maç üzerinden yapılacak.



Çeyrek final maçları 1-3 Nisan 2025 tarihlerinde oynanırken yarı final karşılaşmaları 22-24 Nisan 2025 tarihinde oynanacak. Final ise 14 Mayıs 2025'te gerçekleşecek.

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