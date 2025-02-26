Ragbide tarihi kapışma 1 Mart’ta başlayacak!

Türkiye'de kadın ragbisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyan 15'li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası, 1 Mart'ta başlayacak. İlk hafta Selçuk Kartallar, kendi sahasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi takımını konuk edecek. Maç, saat 15.00'te Konya'da yapılacak.



Selçuk Kartallar Takım Antrenörü Abdulkadir Çetin, yaptığı açıklamada "Bu şampiyona, kadın sporcularımızın sahada yeteneklerini gösterebileceği, mücadele ruhlarını sergileyebileceği tarihi bir fırsat. Türkiye'de ragbi hızla gelişiyor ve biz de bu sürecin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

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