Morata Türkiye hakkında özel açıklamalar yaptı!

Cimbom'un devre arası transfer döneminde Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata, Marca'ya açıklamalar yaptı. İspanyol forvet, "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Harika bir ülke, inanılmaz bir kulüp ve son derece güzel insanlar buldum. Burada yaşadığım hayatı seviyorum. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum" diye konuştu. Röportajında şampiyonluk mesajı veren Morata, "Formamıza 5. yıldızı takmak istiyoruz, bu da G.Saray'ın Türkiye'de 25. şampiyonluğunu kazanması anlamına geliyor" diye konuştu.

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