Ertuğrul Doğan A spor yayınında son dönemdeki hakem hatalarıyla ilgili sert ifadeler kullandı!

Trabzonspor yönetimi derbinin oynandığı anlarda açıklamala yaparak Trabzonspor'un oynayacağı derbileri de Slavko Vincic'in yönetmesini talep etmişti. Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili A Spor'un yayınına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu.



Doğan,"Türk futbolunda gerçek bir adalet arayışındayız. Trabzonspor'un açık konuşayım, gasp edilen 15-20 puanı var. Planlı ve programlı şekilde 15-20 puanı çalınmıştır. Biz, bunun bir noktadan sonra değişmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



MHK'nin istifasını isteyen Doğan, "Bizim yaşadığımız 2-3 derbi maçımız var artık komedi diyorum. Trabzonspor'a yönelik hatalar da devam ediyor. Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme şansı yok. Tam olarak sıfır. Bir an önce bu sistemin düzelmesi lazım" dedi.

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