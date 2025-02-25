Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta: Beşiktaş Antalyaspor’a konuk olacak!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması bu hafta oynanacak 3. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Nefes kesecek karşılaşmalar A Spor ve Atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. A, B, C ve D Grubu'nda 6'şar takım yer alıyor.



Grup aşamasında 3. maçlar bugün; yarın ve perşembe günü oynanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi tek maç üzerinden yapılacak. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihinde başlamıştı.

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