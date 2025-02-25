Taraftar takımı bağrına bastı!

Şampiyonluk yarışında 6 puan önündeki Galatasaray deplasmandan 1 puanla dönen Fenerbahçeli futbolcular puan farkını indirme fırsatını kullanamadıkları için maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.



Maç sonrası az sayıda Fenerbahçe taraftarının çağrısı sonrası tribüne giden futbolcuları Sarı-Lacuvertli taraftarlar bağrına bastı. Takımlarını alkışlayan ve tezahüratlarla destek veren taraftarlar sonuca rağmen yaptıkları tezahüratlarla takımlarının şampiyon olacağına inandıklarını belirttiler. Sarı-Lacivertli futbolcular da yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

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