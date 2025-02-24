İstanbul’da gol düellosu! Pendikspor ve Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 26. hafta maçında Pendikspor, Esenler Erokspor'u konuk etti. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Pendikspor'un gollerini 28'de Yonathan del Valle ile 45+6'da Mete Kaan Demir kaydetti. Konuk ekip Esenler Erokspor'un gollerini ise 10. dakikada Ertuğrul Furat ile 79. dakikada Junior Fernandes attı. Pendikspor, mücadelenin 8. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Alpaslan Öztürk, bu fırsattan yararlanamadı. Diğer sonuçlar: Erzurum-Iğdır: 0-0, Amed-Yeni Malatyaspor: 4-0, Ümraniye-Sakarya: 0-0.