KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik İş Kurma Desteği, İş Geliştirme Desteği ve İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği olmak üzere üç destek mekanizması sunuluyor. İş Kurma Desteği'ne, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvuru yapabiliyor.

8 ASGARİ ÜCRET HİBE

İş Kurma Desteği kapsamında Platform Giderleri Desteği ve Performans Desteği bulunuyor. Platform Giderleri Desteği, dijital şirketler için platform kayıt ücretini kapsarken, Performans Desteği kapsamında 8 brüt asgari ücrete (264 bin 240 liraya) kadar destek sağlanıyor.

Platform Giderleri Desteği'nden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek "Dijital Şirket" tanımına uygun işletmeler, Performans Desteği'nden ise girişimcisi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan işletmeler yararlanabiliyor. İş Kurma Desteği başvuruları sürekli olarak alınıyor ve destek geri ödemesiz olarak uygulanıyor.

. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2 milyon 250 bin TL'ye kadar destek sunuluyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

FAİZ-KOMİSYON YOK

İş Geliştirme Desteği kapsamında ise işletmelerin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile hizmet alımı giderleri destekleniyor.

Hizmet alımı giderleri kapsamında eğitim, danışmanlık ve yönlendirme, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler bulunuyor.

İş Geliştirme Desteği'yle 2 milyon 250 bin liraya kadar destek sağlanırken, destek oranı yüzde 80 olarak uygulanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde destek üst limitine 250 bin lira ilave ediliyor. İş Geliştirme Desteği geri ödemeli olarak veriliyor. Geri ödemeler 24 aylık program süresi tamamlandıktan 12 ay sonra başlıyor ve herhangi bir fâiz/ komisyon uygulanmıyor.

İş Geliştirme Desteği'ne imalat; telekomünikasyon; bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler; bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri; bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor.