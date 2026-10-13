Girişimcilere 264 bin TL hibe desteği! KOSGEB'den kadın ve gençlere özel finansman
KOSGEB, Girişimci Destek Programı'nı yenileyerek girişimcilere yönelik desteklerini yeniden düzenledi. İş Kurma Desteği kapsamında genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakını girişimcilere 264 bin 240 liraya kadar geri ödemesiz destek sağlanacak. İş Geliştirme Desteği'nde 2 milyon 250 bin liraya kadar finansman sunulurken, bu destekten yararlanamayan kadın ve genç girişimciler için ayrıca Faiz/Kâr Payı Desteği uygulanacak.
KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik İş Kurma Desteği, İş Geliştirme Desteği ve İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği olmak üzere üç destek mekanizması sunuluyor. İş Kurma Desteği'ne, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler başvuru yapabiliyor.
8 ASGARİ ÜCRET HİBE
İş Kurma Desteği kapsamında Platform Giderleri Desteği ve Performans Desteği bulunuyor. Platform Giderleri Desteği, dijital şirketler için platform kayıt ücretini kapsarken, Performans Desteği kapsamında 8 brüt asgari ücrete (264 bin 240 liraya) kadar destek sağlanıyor.
Platform Giderleri Desteği'nden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek "Dijital Şirket" tanımına uygun işletmeler, Performans Desteği'nden ise girişimcisi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan işletmeler yararlanabiliyor. İş Kurma Desteği başvuruları sürekli olarak alınıyor ve destek geri ödemesiz olarak uygulanıyor.
FAİZ-KOMİSYON YOK
İş Geliştirme Desteği kapsamında ise işletmelerin personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile hizmet alımı giderleri destekleniyor.
Hizmet alımı giderleri kapsamında eğitim, danışmanlık ve yönlendirme, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler bulunuyor.
İş Geliştirme Desteği'yle 2 milyon 250 bin liraya kadar destek sağlanırken, destek oranı yüzde 80 olarak uygulanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde destek üst limitine 250 bin lira ilave ediliyor. İş Geliştirme Desteği geri ödemeli olarak veriliyor. Geri ödemeler 24 aylık program süresi tamamlandıktan 12 ay sonra başlıyor ve herhangi bir fâiz/ komisyon uygulanmıyor.
İş Geliştirme Desteği'ne imalat; telekomünikasyon; bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler; bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri; bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor.
SADECE KADINLARA VE GENÇLERE
Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sunulan İş Geliştirme Faiz/ Kâr Payı Desteği kapsamında ise 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği sağlanıyor. Kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak karşılanırken, azami kredi vadesi 36 ay olarak uygulanıyor.
YENİ ÇAĞRI AÇILDI
İş Geliştirme Desteği'nin 2026 yılı 3. dönem başvuruları açılan yeni çağrıyla başladı. 31 Ekim'e kadar alınacak başvurular, sektör bazında oluşturulan kurullarda değerlendirilecek.
İş Geliştirme Desteği'nden yararlanmaya hak kazanan kadın veya genç girişimciler, talep etmeleri halinde bunun yerine İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteği'nden yararlanabilecek. Jüri puanı 50 ve üstü olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler Faiz/Kâr Payı Desteği'nden faydalanabilecek.
İŞİNİ GELİŞTİRENE 2.4 MİLYAR TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladığını açıkladı.
İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6.4 milyar TL destekleme kararı aldıklarını ve 2 bin 400 projeye 2.4 milyar TL destek sağladıklarını belirten Kacır, "Girişimcilerimizin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.