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Ciro Immobile görüşme odasına! İtalyan yıldız herkesin sabrını taşırdı

Siyah-Beyazlı yönetimin son 16 maçta 4 gole katkı yapabilen İtalyan golcüyle görüşüp uyarıda bulunacağı öğrenildi. Eğer kötü performans sürerse sezon sonunda yolların ayrılması gündeme gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Ciro Immobile görüşme odasına! İtalyan yıldız herkesin sabrını taşırdı

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    Beşiktaş'ta yönetim sezon sonunda Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlıyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi olan İtalyan yıldız, 16 maçta 4 gole katkı verdi. 35 yaşındaki futbolcu ikinci devrede oynanan Samsun; Antalya, Sivas ve Trabzon karşılaşmalarında ağları sarsamadı.

    Kötü performansını sürdüren deneyimli forvet, bu seriye son Süper Lig maçında da devam etti. Eyüspor karşısında gol yollarında etkisiz kalan Immobile, kaçırdığı fırsatlarla taraftarı adeta çileden çıkardı. 5 maçtır suskun olan tecrübeli forvet, önce 16. dakikada Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açarak önemli bir fırsatı harcadı.

    Sonra da 27. dakikada Svensson'un adeta "al da at" dediği pasında boş kaleye topu auta gönderdi. Son golünü 20. haftada Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-1 kazanılan Bodrum maçında kaydeden Immobile'ye önce uyarıda bulunacak olan yönetim İtalyan yıldızın kötü performansını devam ettirmesi halinde yolları ayırma planı gündeme gelecek. Bunun için İmmobile ile masaya oturulup gönderilmesi için anlaşma zemini aranacak.

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