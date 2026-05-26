Hamaney'den bayram mesajı! İslam ülkelerine çağrı yaptı: İsrail 25 yıl içinde ortadan kaybolacak
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada "ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını" söyledi. İslam ülkelerine birlik çağrısı yapan Hamaney, "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" dedi.
Hızlı Özet Göster
- İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulundu.
- Hamaney, ABD'nin bölgede askeri üs kuramayacağını ve İsrail'in son günlerine yaklaştığını belirtti.
- Mesajında, İslam ülkelerinin dostluk ve işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.
- Hamaney, İslam ülkelerinin ortak kapasite ve çıkarlarının yeni bir düzen şekillendireceğini ifade etti.
- ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ve askeri üslerin artık mümkün olmadığını söyledi.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak, "ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını" söyledi.
Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI
Mesajında, İslam ülkelerine işbirliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaney, "İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk ve işbirliğine içtenlikle davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
İslam ülkelerinin ve bölge halklarının çok fazla ortak kapasite ve çıkara sahip olduğuna dikkati çeken Hamaney, "Bunlar bölgenin ve dünyanın yeni düzenini ve gelecekteki geometrisini şekillendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ifade eden Hamaney, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor." yorumunu yaptı.
"İSRAİL 25 YIL İÇİNDE ORTADAN KALKACAK"
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.
Sumud aktivistinden Türk sağlık çalışanlarına teşekkür
Netanyahu hastaneye kaldırıldı