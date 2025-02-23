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Beşiktaş Solskjaer ile birlikte yükselişe geçti! 22 hafta sonra 3 maçlık seri yakaladı

Solskjaer geldikten sonra Kartal ligde yükselişe geçti. Sivas; Trabzon ve Eyüp maçlarını kazanan Beşiktaş, 6 ay sonra 3 maçlık seri yakalamış oldu. Siyah- Beyazlılar önünüzdeki hafta Kayseri’yi yenerse seriyi 4’e çıkarıp bir ilki yaşayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
Beşiktaş Solskjaer ile birlikte yükselişe geçti! 22 hafta sonra 3 maçlık seri yakaladı

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    Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yakaladığı seri galibiyetler ve olumlu hava ligdeki sıralamasına da yansıyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitmek isteyen Siyah-Beyazlılar, Solskjaer ile 3 maçta ligde gelişim gösterdi. Adaptasyon sürecini çabuk atlatan Norveçli teknik adam, oyun sistemini futbolcularına aşıladı.

    Kartal bu doğrultuda Sivas; Trabzon ve Eyüp maçlarını kazanarak Süper Lig'de 3 maçlık seri yakaladı. Sezon başında Samsun; Antalya ve Sivas'ı yenerek peş peşe 3 galibiyet alan Beşiktaş, tam 6 ay sonra 3 galibiyetlik seri yakalamış oldu. Siyah-Beyazlılar önümüzdeki hafta sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u yenerse bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisine geçecek.

    18 Ocak'ta Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkan ve Athletic Bilbao'yu 4-1 yenerek Beşiktaş kariyerine süper bir başlangıç yapan Norveçli hoca Solskjaer, daha sonra ligde Antalya ile deplasmanda berabere kalmıştı. Peşinden çıkılan Twente maçını kaybedip Avrupa'dan elenen Solskjaer, takımı tanıma sürecini kötü bir tecrübe ile geçirmişti.

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