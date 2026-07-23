ABD'nin yeni hedefi Mali mi? Washington'dan operasyon sinyali

Washington Post gazetesinin, mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, JNIM'e karşı atılabilecek adımları ele aldı.

Mali, Fotoğraflar: AA, Reuters

ABD MALİ'YE OPERASYON MU DÜZENLEYECEK?

Yetkililer Trump yönetiminin, JNIM'e karşı Mali'de askeri güç kullanılması ihtimalini masaya yatırdığını belirtirken, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğine ve yönetim içinde operasyon konusunda görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkat çekti.

Öte yandan yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka'nın askeri müdahaleyi savunan isimler arasında yer aldığını iddia etti.

SAHİL'DE NELER OLUYOR?

Yetkililer, Sahil bölgesindeki terör tehdidinin "çok uluslu bir sorun" olduğunu ifade ederek bölge ülkeleri ile NATO müttefiklerine Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahil Devletleri İttifakı'nın (AES) JNIM ve terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye destek verme çağrısında bulundu.

Konu hakkındaki soruyu yanıtlayan Beyaz Saray ise "ABD'nin, Kuzey ve Batı Afrika'daki hükümetleri terörle mücadele kapsamında Amerikan savunma ekipmanlarını ve hizmetlerini satın almaya" teşvik ettiğini ifade etti.