ABD'nin yeni hedefi Mali mi? Washington'dan operasyon sinyali
Washington Post’un iddiasına göre ABD, Mali’de El Kaide bağlantılı JNIM terör örgütüne yönelik askeri operasyon seçeneklerini masaya yatırdı. Olası bir operasyon durumunda Mali, Trump'ın ikinci döneminde hedef alınan 8. ülke olacak. Müdahale durumunda Washington-Moskova hattında yaşanabilecek gerilim ABD'de soru işaretlerine yol açıyor.
ABD'de Donald Trump yönetiminin, Batı Afrika ülkesi Mali'de El Kaide bağlantılı JNIM terör örgütüne yönelik askeri operasyon planladığı öne sürüldü.
Washington Post gazetesinin, mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD, JNIM'e karşı atılabilecek adımları ele aldı.
ABD MALİ'YE OPERASYON MU DÜZENLEYECEK?
Yetkililer Trump yönetiminin, JNIM'e karşı Mali'de askeri güç kullanılması ihtimalini masaya yatırdığını belirtirken, konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediğine ve yönetim içinde operasyon konusunda görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkat çekti.
Öte yandan yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka'nın askeri müdahaleyi savunan isimler arasında yer aldığını iddia etti.
SAHİL'DE NELER OLUYOR?
Yetkililer, Sahil bölgesindeki terör tehdidinin "çok uluslu bir sorun" olduğunu ifade ederek bölge ülkeleri ile NATO müttefiklerine Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahil Devletleri İttifakı'nın (AES) JNIM ve terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye destek verme çağrısında bulundu.
Konu hakkındaki soruyu yanıtlayan Beyaz Saray ise "ABD'nin, Kuzey ve Batı Afrika'daki hükümetleri terörle mücadele kapsamında Amerikan savunma ekipmanlarını ve hizmetlerini satın almaya" teşvik ettiğini ifade etti.
BİR DÖNEMDE 8. ÜLKEYE OPERASYON
Operasyon seçeneğinin hayata geçirilmesi halinde Mali'nin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde askeri saldırı emri verdiği 8. ülke olacağı belirtiliyor.
WASHINGTON-MOSKOVA HATTINDA NE OLACAK?
ABD'nin Mali'de doğrudan askeri operasyona girişmesinin, ülkede bulunan Rus güçleri nedeniyle Washington ile Moskova arasında yeni bir gerilim riski doğurabileceği değerlendiriliyor.
Mali, son yıllarda özellikle ülkenin kuzeyi ve orta kesimlerinde faaliyet gösteren silahlı grupların saldırıları nedeniyle ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor.