Türk futbolunda yeni bir yıldız doğuyor: Alman devleri Yusuf’un peşindeler!

Fenerbahçe'de forma giydiğinden beri dikkatleri çeken Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. 19 yaşındaki başarılı stoperi özellikle Alman kulüpleri transfer etmek için harekete geçti. Anderlecht ile deplasmanda oynanan maçta Bayer Leverkusen ve Bayern Münih yetkililerinin tribünden genç oyuncuyu izlediği öğrenildi.



İki kulüp yetkililerinin de genç oyuncu için olumlu rapor verdikleri belirtildi. Anderlecht maçında takımının ikinci golünü atan Yusuf Akçiçek sezon boyunca iki kulüp tarafından izlenecek. Bayer Leverkusen ve Bayern Münih scoutlarının sezon sonunda astronomik bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.



Genç stoper, Anderlecht maçından sonra yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe" sözlerini sarf etti. Genç oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.



TAKLİT EDEMEZSİN KONUŞMAYA DEVAM ET

Gollerini peş peşe sıralayan En Nesyri, sosyal medyadan imalı bir paylaşım yaptı. Faslı yıldız, "Ben, savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. O yüzden konuşmaya devam et, eğer bu seni iyi hissettiriyorsa. Bu sırada ben ilerlemeye devam edeceğim ve kelimelerin ulaşamayacağı şeyleri, yaptıklarımla kanıtlayacağım" yorumunda bulundu.



BİZ GİDERİZ HOCAMIZ KALIR

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik, biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır" dedi.

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