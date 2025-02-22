TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önemli açıklamalarda bulundu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün bir TV kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Slavko Vincic, şu an en iyi hakemlerden biri. Türkiye'ye operasyon yapmaya mı geliyor? Bütün geleceğini Türkiye'de bir maçta bitirecek, öyle mi?" diye konuştu.



Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray kulübüyle, kulüp başkanlığı dönemime de bakacak olursanız hiçbir problemim olmamıştır, olmaz da. Kurumlar ve kişiler ayrıdır. İmtiyaz bekleyenler eşitlikten rahatsız oluyorsa bu benim sorunum değil, biz eşit olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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