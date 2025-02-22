Fenerbahçe’nin yeni rakibi belli oldu! Kadıköy’de oynayacaklar

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Sarı-Lacivertliler İskoçya'nın Rangers takımı ile eşleşti. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 6 Mart'ta, rövanş maçları ise 13 Mart'ta oynanacak.



Fenerbahçe, çeyrek finale kalırsa Roma-A.Bilbao eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Yarı finale çıkması durumunda ise muhtemel rakipler, FCSB, Lyon, Real Sociedad ya da Manchester United. Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde devam edecek olan takımlar maçlarını 10-17 Nisan'da oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final 21 Mayıs'ta Bilbao'da oynanacak.

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