Bordo- Mavili futbolcudan flaş açıklamalar!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı yetenekli futbolcu Muhammed Cham, Bordo-Mavili kulübün aylık dergisinin 226.sayısına röportaj verdi. Futbol bağımlısı olmasından bahseden Cham, tribünlerin dolması için gereken şey için "Siz iyiyseniz futbol sevilir, çok mücadele ederseniz heyecanlı hale gelir ve tribünler dolar" dedi.



Trabzonspor ve Trabzon'la ilgili düşünceleriyle ilgili 24 yaşındaki 10 numara, "Trabzon özel bir şehir, Trabzonspor büyük bir kulüp, özellikle de taraftarlarıyla. Dünyanın her tarafında taraftarımız var. Bizim taraftarımıza ve onların da bize ne kadar bağlı olduğunu hissediyorsunuz. Maç kazanamayınca şehrin üzüldüğünü, kazandığımızda ise birçok insanın mutlu olduğunu görüyorsunuz" diye konuştu.



Sevdiği futbolcuları dile getiren Avusturyalı futbolcu "Kevin De Bruyne'i izlemeyi seviyorum. Odegaard, onu da beğeniyorum. Çok başarılı isimler. Gençken, Mesut Özil'i beğenirdim. Ama elbette Ronaldinho ve Robinho çok yetenekli. Küçükken ve uzun süre onları izledim hep" diye konuştu.

24 yaşındaki futbolcu açıklamasında Trabzon'u ve Trabzonspor'u sevdiğini belirtti.

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