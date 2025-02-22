Beşiktaş Eyüpspor’u yıktı geçti: Ole Gunnar Solksjaer ile 3’te 3 yaptı!

Beşiktaş geriye düştüğü maçta Eyüpspor'u 3-1 yendi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor henüz 39. saniyede Tayfur Bingöl'ün golüyle öne geçti: 1-0. 9. dakikada Rashica, vuruşunu yaptı. Top, Berke Özer'in müdahalesiyle üst direkten dönerek tekrar Rashica'nın önünde kaldı.



Kosovalı yıldız, aynı noktadan bir kez daha kaleyi yokladı. Top kaleci Berke'de kaldı. 16'da Joao Mario'nun aşırtma vuruşunda top, bir kez daha üst direkten geri döndü. 18'de Rafa Silva'nın sağ ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1. 45+2'de Rafa Silva ortaladı, Rashica kafasını çalıştırdı: 1-2.



ARROYO İLE GOLE YAKLAŞTI

60'ta Rafa Silva, ceza sahasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'a bekletmeden pasını verdi. Semih'in ayak içiyle yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-3. Siyah-Beyazlılar, 85. dakikada etkili geldi. Yeni transfer Arroyo'nun, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş Rafa Silva'nın sırtına çarptı ve az farkla dışarı çıktı. Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde çıktığı 4. lig maçında 3. galibiyetini aldı. Kartal, Solskjaer yönetimindeki ilk maçında Antalyaspor ile berabere kalmıştı.



HEP KARTAL'IN BAŞINA GELİYOR!

Eyüpspor 39. saniyede Tayfur Bingöl'ün attığı golle öne geçti. Bu sezon Süper Lig'de atılan en erken 3 golün 2'sini Beşiktaş yedi. Antalyasporlu Samudio, Beşiktaş'a karşı 24. saniyede fileleri havalandırmıştı. Konyasporlu Pedrinho, 25. saniyede Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.



SOLSKJAER ILE BAŞKA BOYUTTA

İlk 45 dakika Eyüpspor ceza sahasında topla 24 kez buluşan Besiktaş, Süper Lig'de daha yüksek bir sayıya en son Kasım 2020'deki Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında ulaştı (26).



Siyah-Beyazlılar, bu sezon ilk yarısında en fazla şut çektiği (12) ve beklenen gol değeri yakaladığı (2.34 xG) Süper Lig maçını Eyüpspor karşısında oynadı. Ole Gunnar Solskjaer yönetimdeki Siyah- Beyazlılar, toplamda 32 kez rakip ceza sahası içende topla buluştu.



İlk yarıda 12 şut çeken Kara Kartal, 2. yarıda ise 4 kez Eyüp kalesini yokladı. Toplamda 16 şut çeken Siyah-Beyazlılar, 6 isabetli şut buldu. Süper Lig'de yenilmezlik serisi 8 maça çıkan Beşiktaş'ın Eyüpspor karşısında 2 şutu da direkten geri döndü.



2023'TEN SONRA BİR İLK!

Beşiktaş 2023 yılının mayıs ayında oynadığı Adana Demirspor maçından bu yana ilk kez Süper Lig'de geri düştüğü bir deplasman karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, Eyüp engelini 3 golle aştı.



AYNI HAKEMİ İSTİYORUZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "G.Saray-F.Bahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı Beşiktaş olarak aynı hakemin G.Saray ve F.Bahçe ile oynayacağımız maçlarımızda görev almasını istiyoruz" dedi.



YİNE EYÜP YİNE RASHİCA

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Süper Lig'de ilk yarıda oynanan Eyüpspor maçında fileleri havalandırmıştı. Yıldız futbolcu dün gece yine bir Eyüpspor maçında sahneye çıktı. Rashica, Süper Lig'de 2 gol atarken, 5 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.



ARROYO İLK KEZ OYNADI

Kartal'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solksjaer, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu yine yedek soyundurdu. Keny Arroyo, 76. dakikada Joao Mario'nun yerine oyuna dahil oldu. 19 yaşındaki Ekvadorlu orta saha, performansıyla ilk maçında alkış topladı.



İLK 45 DAKİKADA 4-5 GOL ATABİLİRDİK

Beşiktaş'ın hocası Solskjaer, "İlk yarıda 4-5 gol atabilirdik. Beşiktaş'ın beklentisi pes etmemek. Çok erken gol yenilebilir ama maçın başında gol yiyip çevirmek önemli. 2-3 yıl boyunca takım zor bir süreçten geçti. Bir türlü istikrar sağlanamadı. Bizim şuanki amacımız istikrar sağlamak. Karakterimde inişler çıkışlar yoktur" diye konuştu.



IMMOBILE KREDiSiNi ARTIK TÜKETTi

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, Eyüpspor maçına ilk 11'de başladı. Son haftalarda ortaya koyduğu kötü performans nedeniyle eleştirelen 35 yaşındaki golcü, Eyüpspor maçının ilk 45 dakikasında önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.



Immobile, kaçırdığı gollerle taraftara saç-baş yoldurttu. Siyah-Beyazlılar'ın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ikinci yarının başında Immobile'yi oyundan aldı. Yerine genç golcü Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

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