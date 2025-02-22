Aslan’ın patronu Okan Buruk oyuncularına seslendi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde önceki gün oynadıkları AZ Alkmaar maçından sonra oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Buruk'un soyunma odasında yaptığı konuşmadan futbolcuların bir hayli etkilendiği ortaya çıktı.



Buruk'un oyuncularına, "AZ Alkmaar maçında soğuk havaya rağmen tribünler doluydu. Taraftarımız 90 dakika boyunca görevini yaptı. Beni en çok üzen onları mutlu edemememiz oldu. Çünkü onlar her şeyin en iyisini hak ediyor. Avrupa'dan elenmek bize hiç yakışmadı. Bunu derbiyi kazanarak telafi etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYON GİBİ OYNAYACAĞIZ

Okan hoca, "Derbiyi bu taraftar için kazanacağız. Onlar bizim iyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda oldu. Unutmayın biz şampiyon takımız. Pazartesi günü sahaya çıkıp şampiyon gibi oynayacağız. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanacağız. Bizim için sezonun en önemli maçı. Çıkıp Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Yine her zamanki gibi savaşacağız" açıklamasını yaptı.



SAVUNMA ALARMI

Cimbom'un savunması son haftalarda SOS veriyor. Sarı-Kırmızılılar kalesinde çok gol görürken derbi öncesi savunma oyuncularının formsuzluğu Okan Buruk'u düşündürüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe ile oynanacak derbiye kadar savunma oyuncularıyla özel olarak ilgileneceği ve bu konuya çözüm arayacağı öğrenildi.



GÜNAY KAFA KARIŞTIRDI

G.Saray'da AZ maçında kaleye geçen Günay Güvenç yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirdi. Muslera, maçta yedek bekledi. Günay'ın performansı teknik ekibin kafasını karıştırdı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in lik yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi. Beşiktaş'ı ise evinde 2-1'lik sonuçla geçti. Trabzonspor'u 4-3 yendi.



G.SARAY'I NAKAVT ETTİ

AZ Alkmaar'ın UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray'ı elemesi Hollanda basınında geniş yankı buldu. Birçok gazete, AZ'nin G.Saray'ı zorlanmadan elediğine vurgu yaptı. İşte o manşetler: Voetbalprimeur: AZ, Galatasaray'ı nakavt etti. AD: AZ, İstanbul'da sıkıntı yaşamadı. Türkiye liginin namağlup lideri İstanbul'da çözüm bulamadı. NOS: AZ, G.Saray karşısında pek sıkıntı yaşamadı ve Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı.

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