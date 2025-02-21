Fenerbahçe Avrupa’da son 16’ya hak kazandı!

Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam ediyor. Sarı-Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play- Off Turu rövanşında ilk maçta 3-0 yendiği Anderlecht'le bu kez 2-2 berabere kalarak Son 16 Turu'na kaldı.



Kanarya henüz 4. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçti. 6'da tribünde yaşanan olaylar nedeniyle maç 20 dakika durdu. 19'da İrfan Can'ın topu ıskalaması sonucu araya giren Vasquez topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. 37'de Huerta'nın kafa vuruşunda İrfan Can topu kontrol etti. Devre 1-1 bitti.



İMDADA YUSUF YETİŞTİ

Maçın 2. yarısına hızlı başlayan Anderlecht 55'te Vasquez'in golüyle temsilcimiz karşısında 2-1 öne geçti. Bu golden sonra kısa bir bocalama dönemi yaşayan Sarı- Lacivertliler 63'te derin bir soluk aldı. Bu dakikada Skrinlar'ın kale alanına indirdiği topu Yusuf kafayla ağlara gönderdi: 2-2. Bu skorla F.Bahçe Son 16 Turu'na kaldı.



EN NESYRİ TARİHE GEÇTİ

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maçta 6 gol atan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Faslı yıldızın toplamda ise 36 maçta 24 golünün yanı sıra 4 de asisti bulunuyor.



2 İSİMDEN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred ve Nijeryalı sağ beki Osayi Samuel dün gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda oynanacak ilk ma çta forma giyemeyecek. Sınırdaki diğer oyuncular Dzeko ve Amrabat ise maçı kart görmeden tamamladı.

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