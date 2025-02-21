Cengiz Ünder Los Angeles’da

Fenerbahçe Kulübü, Cengiz Ünder'in kiralık transferi konusunda Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in 1 Temmuz 2025'e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadesi kullanıldı. Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, skor katkısı yapamadı.

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