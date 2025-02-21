Beklenen hakem kararı açıklandı: Kimin yöneteceği belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önceki gün yaptığı açıklamada pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini duyurmuştu.



Dün Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıklayan TFF, dev maça Sloven hakem Slavko Vincic'i atadı. İsmi maç için daha önce de ön plana çıkan tecrübeli hakeme soğuk bakan Galatasaray önceki gün federasyona Sloven hakemi istemediğini bildirmişti. Ancak TFF'nin deneyimli hakemi maça ataması dikkatleri çekti. Vincic'in derbideki yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.



GALATASARAY TAHKİM'E GİTTİ

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi karşılaşmasına yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.



20 MAÇTA 89 SARI 3 KIRMIZI

Slavko Vincic bu sezon 20 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 11'ini ev sahipleri kazanırken, 7'sinden ise deplasman takımları galip ayrıldı. Sloven hakem söz konusu süreçte 89 sarı, 3 de kırmızı kartına başvurdu. Vincic 4 kez de penaltı kararı verdi. Vincic 2022'de UEFA Avrupa Ligi, 2024'te de Şampiyonlar Ligi Finalini yönetmişti.

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