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Aslan'ın Avrupa'ya veda etmesinin ardından Okan Buruk açıklama yaptı!

Buruk,“İki maçta da kadronun daralması, sakatlıklar, cezalar, statü gereği yazamadığımız oyuncular, kadromuzun darlığı biraz da tura tutunamamazı sağladı” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Aslan’ın Avrupa’ya veda etmesinin ardından Okan Buruk açıklama yaptı!

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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk," Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu" diye konuştu.

    SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI
    Deneyimli teknik adam, "Kadronun daralması, sakatlıklar, cezalar,yazamadığımız oyuncular kadronun darlığı tura tutunamamızı sağladı" dedi. Buruk derbiyle ilgili,"Derbide kadromuz daha geniş olacak. Dinlenme süremiz de yeterli. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı olacak" dedi.

    HAYALİMİZE ULAŞAMADIK
    Okan Buruk, "Avrupa'da daha ileriye gitme hayallerimiz vardı. Türk futbolu adına bu turda ülke puanına yeterli desteği veremediğimiz için üzüntülüyüm" dedi.

    Gabriel Sara dün gece oyunda kaldığı süre boyunca maçın etkisiz isimlerindendi.

    RİSK ALMALIYDIK BAŞARAMADIK
    Sallai,"Risk almalıydık başaramadık" dedi.

    Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta da gol kaydeden Macar futbolcu Rolland Sallai maçın ardından açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Çok daha iyi oynadık ilk maça nazaran. O maçta da çok fazla gol yemiştik. Çok daha riskli oynamamız gerekti. Başaramadık. Futbol bu, devam etmemiz gerekli. Pazartesi çok önemli bir maç var, oynayacağımız en önemli maç" ifadelerini kullandı.

    SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 maçtan galibiyet alamadı. Aslan son galibiyetini lig etabının 4. haftasında Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.

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