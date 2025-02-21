Aslan’ın Avrupa’ya veda etmesinin ardından Okan Buruk açıklama yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk," Amacımız erken golle maçın havasına girmek ve rakibi zor durumlara düşürmekti. Turun içine girmek istiyorduk. Erken golü bulamadık. 1-0 geri düşünce ikinci yarı başında daha iyi olduğumuz bölüm vardı. Beraberlik için ataklarım ve oyuncu değişikliklerimiz oldu" diye konuştu.



SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI

Deneyimli teknik adam, "Kadronun daralması, sakatlıklar, cezalar,yazamadığımız oyuncular kadronun darlığı tura tutunamamızı sağladı" dedi. Buruk derbiyle ilgili,"Derbide kadromuz daha geniş olacak. Dinlenme süremiz de yeterli. Diri, isteyen, bekleyen oyuncularımız var. 6 puan öndeyiz ligde. İç sahada oynayacağımız maç, bu sezonun en önemli maçı olacak" dedi.



HAYALİMİZE ULAŞAMADIK

Okan Buruk, "Avrupa'da daha ileriye gitme hayallerimiz vardı. Türk futbolu adına bu turda ülke puanına yeterli desteği veremediğimiz için üzüntülüyüm" dedi.



Gabriel Sara dün gece oyunda kaldığı süre boyunca maçın etkisiz isimlerindendi.



RİSK ALMALIYDIK BAŞARAMADIK

Sallai,"Risk almalıydık başaramadık" dedi.



Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta da gol kaydeden Macar futbolcu Rolland Sallai maçın ardından açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Çok daha iyi oynadık ilk maça nazaran. O maçta da çok fazla gol yemiştik. Çok daha riskli oynamamız gerekti. Başaramadık. Futbol bu, devam etmemiz gerekli. Pazartesi çok önemli bir maç var, oynayacağımız en önemli maç" ifadelerini kullandı.



SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 maçtan galibiyet alamadı. Aslan son galibiyetini lig etabının 4. haftasında Tottenham'a karşı 3-2'lik skorla almıştı.

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