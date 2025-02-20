Galarasaray- Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? TFF’den açıklama geldi!

SÜPER Lig'de şampiyonluğun kaderini belirleyecek maça sayılı günler kala Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu Galatasaray- Fenerbahçe maçını dünya çapında yabancı bir orta hakemin yöneteceğini de açıkladı. Hacıosmanoğlu, "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak" ifadelerini kullandı.

MAÇI BEKLENİYOR

Maçın önemi açısından TFF'nin, ünlü Sloven hakem Slavko Vincic ile gerekli yazışmaları yaptığı ve tarafların ortak bir noktada uzlaştığı öğrenildi. Dün gece PSV ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Vincic ile ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. TFF, Sloven hakemin derbiye atandığını resmi olarak önümüzdeki günlerde duyuracak.



G.SARAY'A 'SAMİMİYETSİZ' ÇIKIŞI!

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Biz federasyon olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu toplantıyla alakalı önceden bilgi verdik. Pazartesi günü, salı günü toplantı yapılacağına dair davetiye yazı yazdık. Bu davetiyeyle ilgili önceden haber verdik. İlk olarak Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray Genel Sekreteri tarafından salı günü Divan Kurulu toplantımız olduğundan çarşamba günü olup olmayacağını sordular. Bunun üzerine biz de Fenerbahçe tarafına uygun olup olmadıklarını sorduk. Onlar da bize olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız tekrar Galatasaray'a dönüş yapıp, çarşamba günü toplantının yapılacağını söyledik. Onların da kabul etmesi üzerine biz de kamuoyuyla paylaştık. Bu kelimeler ışığında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" dedi.



BİR KULÜBÜN FEDERASYONU OLMAYIN!

Galatasaray kulübü dün yabancı hakem kararıyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "TFF tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir. Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz.



TFF'nin kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır! Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın" denildi.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANMIŞTI

Süper Lig'de sezonun kırılma maçlarından biri olmaya aday olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için TFF'nin Sloven hakem Slavko Vincic'le anlaştığı öne sürüldü. Vincic isminin ortaya çıkmasının ardından Sloven hakemin daha önce uyuşturucu ve fuhuş baskınından tutuklanması yeniden gündem oldu.



Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapılmıştı. Polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına alınmıştı.

SLAVKO VINCIC KİMDİR

25 Kasım 1979 Slovenya doğumlu. 2020 yılından bu yana FIFA hakemi. Bu sezon 19 maç yönetti. 79 sarı, 3 kırmızı kart gösterdi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve 2022 Avrupa Ligi finalini yönetti. Yunanistan'da bu sezon Olympiakos- Panathinaikos maçında görev yaptı. S.Arabistan'da da 2 karşılaşmaya çıktı.