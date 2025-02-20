Benfica’da Türk rüzgarı

Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Monaco'yu evinde ağırladı. Portekiz ekibi, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gol attığı karşılaşmada Fransa temsilcisi Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna çıktı.



Kerem Aktürkoğlu, 22'de takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Minamino'nun golüyle 32. dakikada eşitliği sağlayan Monaco, 51'de Eliesse Ben Seghir ile 2-1 öne geçti. Pavlidis'in 76. dakikadaki penaltı golüyle Benfica, 2-2 eşitliği yakaladı ancak 81'de Monaco, Ilenikhena ile tekrar üstünlük kurdu.



Benfica'nın 10 numarası milli futbolcu Orkun Kökçü, 84. dakikada yaptığı klas dokunuşla skorunu belirledi. Benfica milli yıldızların ön plana çıktığı maçta adını 16 turuna yazdıran taraf oldu.

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