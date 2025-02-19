Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncunun aşil tendonunda iltihaplanma oldu. Bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönüş süresinin uzaması bekleniyor.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs'un Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin zor olduğunu söylemişti. Cimbom'da bu sezon 18 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon sakatlığı nedeniyle 17 maçta forma giymedi.

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