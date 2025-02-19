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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu oyuna gelmem!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ”Sürekli bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu oyuna gelmem!

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    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulunda açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bugün benden haddini bilmeyen, giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğinizi tahmin ediyorum. Sizden önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Sürekli bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim" dedi.

    Özbek "Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Şimdi mi aklınıza geldi bu değerler 8 aydır neredeydiniz? TFF'nin davetine gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

    Özbek, "Bu derbi sanki ilk defa Türkiye'de oynanıyor. İlk yarı derbi oynanmamış, o zaman bu kardeşlik, itidal çağrılarına hiç ihtiyaç duyulmamış. Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynamaya sıra geldiği zaman itidal çağrısı, memleketin huzuru gündeme geliyor "dedi. Özbek, "TFF'nin davetine gitmeyeceğim. 8 aydan beri neredeydiniz? Sanki ilk defa Türkiye'de derbi oynanıyor" diye konuştu.

    CUESTA TARTIŞMASI
    Sarı-Kırmızılı takımın Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta performansıyla tartışmalara yol açtı. AZ Alkmaar maçında çok sayıda hata yapan 25 yaşındaki futbolcu, Rizespor maçında da vasat bir oyun ortaya koydu. Gördüğü sarı kart nedeniyle devre arasında oyundan alınan Cuesta taraftarların da yoğun eleştirilerine maruz kaldı.

    GÖSTERMELİK TOPLANTILAR
    Dursun Özbek, "Futbolda hep bahsettiğimiz adaletin sağlanması, futbolu kutuplaştıran, camiları kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşman eden bir çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, göstermelik toplantılara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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