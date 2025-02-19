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Kartal'ın Paulista'sı sahalara geri dönüyor: Eyüpspor maçı için antremanlara başladı!

Siyah-Beyazlılar’da sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan ve rehabilitasyon süreci son aşamaya gelinen Gabriel Paulista antremanlara başladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Kartal’ın Paulista’sı sahalara geri dönüyor: Eyüpspor maçı için antremanlara başladı!

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    Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 aydır sahalardan uzak olan ve rehabilitasyon süreci son aşamaya gelinen Gabriel Paulista da takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

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