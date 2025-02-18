Okan Buruk’tan derbi yorumu: Provokasyon olmasın!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk," İlk 5-10 dakika iyi oynayacak gibi göründük ama çok kötü oynadık. Kanat beklerin rakip beklere baskısını istiyorduk. Barış ve Franky geriye gömülünce bunu yapamadık. Bizim seviyemizdeki bir takıma yakışmayacak pas hataları yaptık" dedi.



Buruk,"İkinci yarı sistemi değiştirip dörtlüye döndük. Hemen golü bulduk. Gol sonrası hemen Lemina'yı alacaktım ama rakibimizin golü geldi. Lemina girdikten sonra topa daha iyi sahip olduk, daha iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk" dedi.



Buruk derbiyle ilgili de "Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum" diye konuştu.Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Muslera,"Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri de tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar"dedi.



İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK

Muslera,"İkinci yarı daha iyiydik. Yeni gelenler de bize çok katkı sağladı" diye konuştu.