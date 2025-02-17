Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi açıklaması! "Provokasyonsuz maç olsun"

Karşılaşma sonrasında konuşan Okan Buruk , derbi ile ilgili yorumlarda da bulundu.

Okan Buruk (İHA)

İşte Buruk'un sözleri;

"İlk yarı çok kötü oynadık. 3'lü savunmayla başladık, kanat beklerden baskı yapamayınca belli bölümlerde topu rakibe verdik ve oyun üstünlüğü kuramadık. Top bizdeyken de çok kötü işler yaptık.

2. yarıda sistemi değiştirdik, 4'lüye geçtik. Biraz daha topa sahip olup golü bulduk. Lemina'yı 1-0'da oyuna alacaktım ama o anda rakibimizin golü oldu.

Lemina girdikten sonra topu daha iyi kullandık, set oyununu iyi oynadık. Maçın sonunda da golü bulduk. Kazandığımız için mutluyuz, önemli bir galibiyet.

Eksiklerimiz var. Jakobs, Yunus, zaten Icardi'yi saymıyoruz. Morata da olmayacak. Sakatlıklar zor bizim için. Önce Alkmaar maçını, sonra Fenerbahçe maçını düşüneceğiz. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç geçsin. Bu dileklerimi iletmek istiyorum."

"SAHADAKİ PASAPORT ÖNEMLİ OLMAYACAK"

"Derbide yabancı hakem ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Buruk: "Ben teknik direktörüm. Başkan, yönetici değilim. Sahaya bakıyorum ben. VAR'da da olsa, orada da olsa, uzaydan da gelse ben saha içine odaklanacağım. Kararı TFF ve kulüpler verecektir. Hepimiz çok akıllıyız. Kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmayalım. Kimin kafasının arkasında ne olduğunu biliyoruz. Sahadaki hakemin pasaportu benim için önemli olmayacak." dedi.