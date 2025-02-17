Boca Juniors, Torreira’dan asla vazgeçmiyor!

Arjantin Ligi'nin köklü takımlarından Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Arjantin basınında yer alan habere göre;

Boca Juniors, Arjantin Ligi'nin devre arasında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor... Haberde; Boca Juniors'un bu transfer için G.Saray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu ve eğer Sarı- Kırmızılılar kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacak... 28 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.