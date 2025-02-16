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Galatasaray yeni sezon için Lyon’un Brezilyalı eldiveni Lucas Perri için düğmeye bastı!

Sezon sonunda Muslera ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, Lyon’un Brezilyalı eldiveni Lucas Perri için harekete geçti. 27 yaşındaki kalecinin menajerini İstanbul’a getiren Aslan’ın ilerleyen günlerde Fransız ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Galatasaray yeni sezon için Lyon’un Brezilyalı eldiveni Lucas Perri için düğmeye bastı!

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    Tecrübeli file bekçisi ile Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Galatasaray kaleci arayışlarını sürdürüyor. Rotasını Fransa'ya çeviren Aslan'ın Lyon'un deneyimli file bekçisi Lucas Perri ile ilgilendiği öğrenildi.

    27 yaşındaki Brezilyalı eldivenin menajerini İstanbul'a getiren Cimbom'un Perri'nin şartları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Galatasaray'ın ilerleyen günlerde Perri için Fransız ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

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    Lyon formasıyla bu sezon 29 maçta sahaya çıkan tecrübeli kaleci 34 gol yerken 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Lyon ile 2028 yılına kadar kontratını bulunan Perri'ye güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.

    Öte yandan Galatasaray'ın kaleci adayları arasında Eyüpspor ile kontratı sezon sonunda bitecek Berke Özer ve Olympiakos'un 22 yaşındaki Yunan eldiveni Konstantinos Tzolakis de yer alıyor.

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