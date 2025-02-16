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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde evinde çıktığı ilk lig maçında Trabzonspor'u 2-1 yendi!

17. dakikada Simon Banza’nın golünde adeta asist yapan Rafa Silva 53. dakikada kendisini affettirip skoru 1-1’e taşıdı. 65. dakikada Batagov’un (k.k) golüyle Beşiktaş çok kritik bir 3 puana uzandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde evinde çıktığı ilk lig maçında Trabzonspor’u 2-1 yendi!

İÇİNDEKİLER

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    Kartal Solskjaer'le fark ediliyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş dün de Trabzonspor'u 2-1'le geçerek arka arkaya 2. galibiyetini aldı.

    4'te Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan Çakır topu kornere çıkardı. 17'de Rafa Silva'nın kaptırdığı topu alan Visca'nın pasına hareketlenen Banza yaptığı vuruşla Bordo-Mavili takımı 1-0 öne geçiren golü attı. 45'te Visca'nın içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Muhammed Cham topu dışarı attı.

    KARTAL 2.YARI BAMBAŞKAYDI
    Maçın 53. dakikasında Beşiktaş aradığı golü buldu. Masuaku'nun çevirdiği topta Rafa Silva topu ağlara göndererek beraberliği sağladı: 1-1. 61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın şutunda Batagov'a çarpan top ağlara gitti. Böylece Beşiktaş 2-1 öne geçti. 73'te Banza'nın vuruşunda top auta gitti. 81'de Mario, Uğurcan'ı geçmesine rağmen topu fazla açınca fırsat kaçtı. Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    MORALİMİZİ BOZMADIK
    Emirhan Topçu, Trabzonspor önünde geriye düşmelerine rağmen morallerini bozmadıklarını söyleyerek, "Beşiktaşlı olduğumuzu hatırladık. Güzel takım oyunuyla iki gol bulduk. Bunu devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

    ARROYO KULÜBEDE RICARDO KADRODA YOK
    Arroyo Trabzon karşısında 21 kişilik kadroda yer aldı. Ancak süre almadı. Ekvadorlu oyuncu buna rağmen maçtan sonra üçlü çektirdi. karşı maça yedek kulübesinde başladı. Ricardo ise hazır olmadığı için kadroya alınmadı. Hadziahmetovic ise oyuna 61'te dahil oldu.

    MERT'E 100. MAÇ PLAKETİ
    Gecenin başarılı isimlerinden Mert Günok'a 100. maç plaketi verildi. Milli kaleci maçtan sonra, "Kötü bir pozisyonda gol yedik ama çevirebileceğimizi biliyorduk. İkinci yarı bulduğumuz pozisyonları gole çevirmeyi başardık. Galip geldiğimiz için de mutluyuz" dedi.

    LİG TARİHİNDE BİR İLK
    Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın sonucunda ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar Trabzonspor ile oynanan lig tarihindeki tüm maçlarda ilk kez ilk yarıyı geride kapattığı bir maçtan 2. yarı sonucu galip ayrılmayı başardı.

    NEGREDO MAÇI TAKİP ETTİ
    Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Tüpraş Stadı'na sürpriz bir isim vardı. Siyah-Beyazlı takımın eski futbolcularından Alvaro Negredo karşılaşmayı tribünden takip ederken büyük ilgi gördü.

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