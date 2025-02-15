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Galatasaray’ın stoperi "Az" maçı sonrası arkadaşlarına böyle seslendi: Bu ayıbı temizleyeceğiz

Cimbom’un yıldızı Abdülkerim Bardakcı, “AZ Alkmaar’ı İstanbul’da eleyeceğiz. Hem de şampiyon olacağız. Bu ayıbı temizleyeceğiz. Ben inanıyorum, herkes de inansın” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Galatasaray’ın stoperi Az maçı sonrası arkadaşlarına böyle seslendi: Bu ayıbı temizleyeceğiz

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    Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, AZ Alkmaar ile oynanan maçtan sonra arkadaşlarını teselli etti. Tecrübeli oyuncunun sözleri adeta soyunma odasını inletti.

    Abdülkerim, "AZ Alkmaar karşısında bize yakışmayacak bir görüntü sergiledik. Bu skoru unutturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da eleyeceğiz. Hem de şampiyon olacağız...Bu ayıbı temizleyeceğiz. Ben inanıyorum, herkes de inansın" ifadelerini kullandı.

    FUTBOLCULAR KENETLENDİ
    Bu sözlerden sonra Galatasaraylı futbolcular kenetlendi ve soyunma odasında büyük bir coşku hakim oldu. Galatasaraylı futbolculardan bazılarının Abdülkerim'e destek veren açıklamaları oldu.

    ŞAMPİYONLUK ORANLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİM
    G.Saray ve F.Bahçe'nin Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlarına çıkmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. M.United 4.9 oranla UEFA Avrupa Ligi'nde yine şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi. F.Bahçe'nin 20 olan oranı da 18'e indirildi. Sarı- Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında 9. sırada yer aldı. G.Saray'ın 15 olan oranı ise 4 katına çıkarılarak 90 oldu.

    MORATA ENDİŞESİ
    AZ Alkmaar maçında sakatlanan Morata'nın MR sonuçları bekleniyor. Yıldız oyuncunun derbiyi kaçırma ihtimali var. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İspanyol golcü Alvaro Morata ile ilgili Sarı-Kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Morata, AZ maçının ardından ağrı hissettiğini belirtti. Yıldız oyuncunun MR'a gireceği ve durumunun sonrasında belli olacağı bildirildi. Çaykur Rizespor maçında oynaması beklenmeyen tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi de kaçırabileceği iddia edildi.

    AVRUPA'DA 1 GOLÜ VAR
    Bu sezon 33 karşılaşmada görev yapan Abdülkerim Bardakcı'nın 4 golü, 2 asisti bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 806 dakika görev alan tecrübeli stoper, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

    DEJAVU
    G.Saray, geçen sezon Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilmişti. Bu maçın 67. dakikasında aynı AZ Alkmaar maçında olduğu gibi Kaan Ayhan, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Milli futbolcunun Galatasaray'ı 10 kişi bırakması sonrasında skor yine 2-1'den 4-1'e gelmişti. Kaan'ın iki faulü de yakın yerlerde yapması ve gösterdiği benzer reaksiyonlar sosyal medyada gündem oldu.

    6-1 BİTMEDİĞİ İÇİN KIZDIK
    AZ Alkmaar'ın yıldızlarından Sven Mijnans'ın Galatasaray maçı ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Mijnans, "Sonuçtan memnunuz ama soyunma odasında neden 5-1 veya 6-1 yapmadığımız için birbirimize kızdık. Galatasaray'ın bireysel olarak büyük isimleri var, ama takım olma adına zerre sinyal vermiyorlardı" şeklinde konuştu. Barış Alper Yılmaz'ın da söz alarak, "Bize yakışmayan, taraftarımızı üzecek bir skor aldık. Arkadaşımızın da dediği gibi rövanşta gerçek gücümüzü onlara göstereceğiz. AZ, İstanbul'dan çıkamayacak" dedi.

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